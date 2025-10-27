Antena Căutare
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre prognoza meteo de sărbători

Potrivit AccuWeather, vom avea ninsori și zăpadă de Crăciun și Revelion 2026.

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 16:27 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 17:22

Sărbătorile de iarnă se apropie și ne vom bucura de Crăciun 2025 în mai puțin de 2 luni. Meteorologii ne spun cum va fi vremea de sărbători.

Meteorologii anunță o iarnă ca în povești

Din ce în ce mai mulți români își planifică încă de pe-acum vacanța de Crăciun și cea de Revelion și tocmai de aceea își doresc să afle cum e vremea.

În ultimii ani, vremea de Crăciun a fost una de primăvară, cu temperaturi chiar și de 18-20 grade Celsius. Anul acesta meteorologii anunță că vom avea un Crăciun cu zăpadă. Așadar, iubitorii de zăpadă vor fi încântați și probabil își vor dori să petreacă sărbătorile într-o zonă de munte.

Se pare că sărbătorile de iarnă 2025 vor fi în sfârșit așa cum se așteaptă toată lumea, cu zăpadă și ninsori, pentru ca toată lumea să intre în spiritul sărbătorilor.

În anii trecuți, stratul de zăpadă în zona montană a fost destul de mic din cauza temperaturilor pozitive. Potrivit meteorologilor de la AccuWeather, vremea în luna decembrie 2025 chiar va fi una de iarnă. Prognoza meteo indică vreme rece, ninsori și zăpadă.

De Crăciun, valorile termice medii se vor încadra undeva între 2 grade și -6 grade Celsius. Meteorologii anunță că vremea rece va persista și la începutul lunii ianuarie, când există șanse mari ca românii să se bucure de ninsoare și de Revelion, în special în zonele montane și de deal.

În București, luna decembrie vine cu temperaturi maxime cuprinse între 0 și 6 grade Celsius, în timp ce cele minime care se vor înregistra pe timpul nopții vor coborî sub pragul înghețului. De asemenea, meteorologii anunță și că stratul de zăpadă va fi unul considerabil și în Capitală.

Așadar, bucureștenii ar putea să se bucure în sfârșit de zăpadă cu ocazia sărbătorilor de iarnă din acest an. Temperaturile scăzute și ninsoare le vor aminti românilor de iernile de altă dată în care magia Crăciunului era adusă și de zăpadă.

Meteorologii ne spun să ne așteptăm ca luna decembrie 2025 să fie una dintre cele mai reci din ultimii ani. În aproape întreaga țară temperaturile vor coborî sub zero grade, iar ninsorile vor fi mai dese, cu un strat mai consistent de zăpadă.

La finalul anului, specialiștii anunță și fenomene extreme, cu rafale de vânt puternice, viscol și perioade cu ger intens. Se pare că și primele zile din 2026 vor fi la fel de friguroase, potrivit estimărilor făcute de meteorologi.

