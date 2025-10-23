Când se pune varza la murat. Rețeta bătrânească de varza murată care te ajută să obții o varză crocantă, care ține toată iarna

Toamna gospodinele pun murături pentru a avea provizii întreaga iarnă și, în special, pentru a avea varză bună pentru sarmale de Crăciun.

Dintre toate legumele care se pun la murat, varza este printre cele mai delicioase. Ușor crocantă, acră și sărată în același timp, varza murată dă un plus de savoare mâncărurilor pregătite în casă.

Fie că e vorba de varză călită cu afumătură, sarmale sau chiar o simplă salată de varză murată ca garnitură, varza este un adevărat deliciu.

Când se pune varza la murat

Pentru ca varza să se mureze până la începutul sezonului rece, ea trebuie pusă la murat la o anumită dată ca să fie gata în timp pentru Crăciun.

Cel mai indicat este să pui varza la murat în luna octombrie sau, cel târziu, la începutul lunii noiembrie. Varza murată este o sursă foarte bună de probiotice care ajută la menținerea echilibrului florei intestinale. Probioticele ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, varza murată este bogată și în vitamina C care susține și ea imunitatea.

Probioticele reduc constipația, balonarea, tulburările digestive și promovează sănătatea tractului digestiv. Pe lângă vitamina C, varza murată mai e bogată și în vitamine B6, vitamina K, acid folic, magneziu, potasiu și fier, ajutând la menținerea sănătății organismului.

Specialiștii au dezvăluit că varza murată poate reduce nivelul colesterolului LDL și poate ajuta la creșterea colesterolului HDL, promovând astfel sănătatea cardiovasculară.

Iată care e cea mai bună rețetă de varză pe care o poți folosi toamna asta pentru a obține o varză crocantă, gustoasă și care să reziste până la final de iarnă.

Rețeta bătrânească de varză murată

În primul rând un pas important este alegerea verzelor. Dacă acestea nu sunt lovite, moi sau stricate, atunci cu siguranță vor rezista. Este important să eviți verzele care au pete maronii sau foarte groase.

Varza bună pentru murat trebuie să fie tare când o apeși și să aibă foile subțiri și elastice, dar și o culoare alb-verzuie uniformă.

Motivul pentru care varza se pune la murat toamna târziu este pentru că temperaturile ajung la 10-15 grade Celsius, lucru ce favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice care ajută la fermentare. Dacă e prea cald afară, atunci procesul de fermentare va fi afectat, iar asta va schimba gustul verzei.

Ingrediente pentru varza murată

20 verzelor

3-4 gutui

1 pahar de piper boabe

2 pahare de porumb boabe

10 rădăcini de hrean

10 legături de cimbru uscat

20 de crenguțe de mărar uscat

1,5 kg de sare grunjoasă

Mod de preparare – rețeta de varză murată

Opărește butoiul în care urmează să pui varza și lasă-l o zi cu apă și var nestins în el pentru că asta va ajuta la eliminarea impurităților. După ce l-ai lăsat o zi, butoiul trebuie spălat de 3-4 ori cu apă fiartă.

Pe fundul butoiului pune un strat de sare, cimbru, boabe de porumb, mărarul uscat, felii de gutui și câteva foi de varză. Apoi curăță verzele de primele foi și scobește bine în zona cotorului. Pune apoi verzele curățate în butoi. Printre verze adaugă hrean, porumb, mărar, piper, cimbru și felii de gutuie. Trebuie să repeți acest proces până umpli butoiul. Apoi adaugi la final saramura, adică un amestec de apă cu sare.

Varza trebuie lăsată o săptămână după care se scoate toată zeama, se vântură și se adaugă din nou peste verze în butoi. Acest proces trebuie repetat o dată pe săptămână până se acrește varza. De asemenea, zilnic trebuie să vânturi varza, adică să sufli printr-un furtun, introducând aer în butoi.

