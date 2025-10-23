Antena Căutare
Home News Social Când se pune varza la murat. Rețeta bătrânească de varza murată care te ajută să obții o varză crocantă, care ține toată iarna

Când se pune varza la murat. Rețeta bătrânească de varza murată care te ajută să obții o varză crocantă, care ține toată iarna

Toamna gospodinele pun murături pentru a avea provizii întreaga iarnă și, în special, pentru a avea varză bună pentru sarmale de Crăciun.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 09:55 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 11:20
Galerie
Iată cea mai bună rețetă de varză murată. | Shutterstock

Dintre toate legumele care se pun la murat, varza este printre cele mai delicioase. Ușor crocantă, acră și sărată în același timp, varza murată dă un plus de savoare mâncărurilor pregătite în casă.

Fie că e vorba de varză călită cu afumătură, sarmale sau chiar o simplă salată de varză murată ca garnitură, varza este un adevărat deliciu.

Când se pune varza la murat

Pentru ca varza să se mureze până la începutul sezonului rece, ea trebuie pusă la murat la o anumită dată ca să fie gata în timp pentru Crăciun.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ciorbă de varză acră cu afumătură, rețeta perfectă pentru toamna aceasta

Cel mai indicat este să pui varza la murat în luna octombrie sau, cel târziu, la începutul lunii noiembrie. Varza murată este o sursă foarte bună de probiotice care ajută la menținerea echilibrului florei intestinale. Probioticele ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, varza murată este bogată și în vitamina C care susține și ea imunitatea.

Probioticele reduc constipația, balonarea, tulburările digestive și promovează sănătatea tractului digestiv. Pe lângă vitamina C, varza murată mai e bogată și în vitamine B6, vitamina K, acid folic, magneziu, potasiu și fier, ajutând la menținerea sănătății organismului.

Specialiștii au dezvăluit că varza murată poate reduce nivelul colesterolului LDL și poate ajuta la creșterea colesterolului HDL, promovând astfel sănătatea cardiovasculară.

Iată care e cea mai bună rețetă de varză pe care o poți folosi toamna asta pentru a obține o varză crocantă, gustoasă și care să reziste până la final de iarnă.

Rețeta bătrânească de varză murată

În primul rând un pas important este alegerea verzelor. Dacă acestea nu sunt lovite, moi sau stricate, atunci cu siguranță vor rezista. Este important să eviți verzele care au pete maronii sau foarte groase.

Varza bună pentru murat trebuie să fie tare când o apeși și să aibă foile subțiri și elastice, dar și o culoare alb-verzuie uniformă.

Motivul pentru care varza se pune la murat toamna târziu este pentru că temperaturile ajung la 10-15 grade Celsius, lucru ce favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice care ajută la fermentare. Dacă e prea cald afară, atunci procesul de fermentare va fi afectat, iar asta va schimba gustul verzei.

Citește și: Rețetă de supă de varză. E recomandată la dietă

Ingrediente pentru varza murată

  • 20 verzelor
  • 3-4 gutui
  • 1 pahar de piper boabe
  • 2 pahare de porumb boabe
  • 10 rădăcini de hrean
  • 10 legături de cimbru uscat
  • 20 de crenguțe de mărar uscat
  • 1,5 kg de sare grunjoasă

Mod de preparare – rețeta de varză murată

Opărește butoiul în care urmează să pui varza și lasă-l o zi cu apă și var nestins în el pentru că asta va ajuta la eliminarea impurităților. După ce l-ai lăsat o zi, butoiul trebuie spălat de 3-4 ori cu apă fiartă.

Pe fundul butoiului pune un strat de sare, cimbru, boabe de porumb, mărarul uscat, felii de gutui și câteva foi de varză. Apoi curăță verzele de primele foi și scobește bine în zona cotorului. Pune apoi verzele curățate în butoi. Printre verze adaugă hrean, porumb, mărar, piper, cimbru și felii de gutuie. Trebuie să repeți acest proces până umpli butoiul. Apoi adaugi la final saramura, adică un amestec de apă cu sare.

Varza trebuie lăsată o săptămână după care se scoate toată zeama, se vântură și se adaugă din nou peste verze în butoi. Acest proces trebuie repetat o dată pe săptămână până se acrește varza. De asemenea, zilnic trebuie să vânturi varza, adică să sufli printr-un furtun, introducând aer în butoi.

Citește și: Ce este kimchi. Cum se mănâncă și ce beneficii poate avea pentru organism

Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui Jackie...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui Jackie
Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui...
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat HelloTaste.ro
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x