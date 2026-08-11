David Popovici, fenomenal în semifinala Campionatului European de nataţie de la Paris, la 100 m. Românul a stabilit un nou record

David Popovici s-a calificat în Finala probei de 100 de metri a Campionatului European de nataţie de la Paris cu un timp record.

David Popovici s-a calificat în Finala robei de 100 de metri a Campionatului European de nataţie de la Paris cu un timp record | david popovici

David Popovici a pornit de pe culoarul 4 în a doua semifinală a CE de natație de la Paris. La 50 de metri a întors primul și a câștigat semifinala cu un record al competiției. Multiplul campion la înot a înregistrat timpul de 46,72 și va fi favoritul Finalei de miercuri. Italianul Carlos D’Ambrosio a câştigat prima semifinală, cu timpul 47.7.

„David Popovici își doboară propriul record al campionatului în semifinalele probei masculine de 100 m liber”, a transmis European Aquatics după semifinala câștigată cu un nou record de David Popovici.

David Popovici s-a calificat în Finala robei de 100 de metri a Campionatului European de nataţie de la Paris cu un timp record

Multiplul campion la înot în vârstă de 21 de ani a debutat la Campionatele Europene de la Paris și a precizat că, fără nicio aroganță, este foarte bine pregătit.

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„Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin", a declarat David Popovici, pentru Fanatik.

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