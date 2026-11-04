Reguli noi pentru pasagerii care călătoresc în SUA, pe fondul riscului de Ebola? Declarația care li se cere înainte de îmbarcare

Pasagerii care călătoresc spre Statele Unite ar putea avea de completat o nouă declarație înainte de îmbarcare, pe fondul epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo.

Reguli noi pentru pasagerii care călătoresc în SUA, pe fondul riscului de Ebola? | Profimediaimages.ro

Noi reguli sunt semnalate pentru persoanele care călătoresc cu avionul spre Statele Unite. Potrivit unor informații, pasagerii trebuie să declare dacă au fost sau nu în Republica Democrată Congo în ultimele 21 de zile. Măsura ar fi legată de epidemia de Ebola și s-ar aplica inclusiv cetățenilor americani care se întorc acasă din străinătate.

Ce trebuie să declare pasagerii înainte de zborul spre SUA

Noua cerință vizează toate persoanele care se îmbarcă pe zboruri internaționale cu destinația Statele Unite. Pasagerii trebuie să confirme, printr-o declarație semnată, că nu au fost prezenți în Republica Democrată Congo în cele 21 de zile anterioare zborului.

Regula se aplică indiferent de cetățenie. Prin urmare, sunt vizați atât turiștii străini, cât și cetățenii americani care se întorc din vacanțe sau din alte călătorii internaționale.

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Potrivit CDC, și tranzitul printr-un aeroport din Republica Democrată Congo este considerat prezență în această țară. Regula se aplică inclusiv persoanelor care au schimbat avionul acolo, fără să părăsească aeroportul.

Renee Kusler a spus pe Instagram că unele companii, printre care Delta, folosesc sisteme electronice pentru această procedură. Altele, precum KLM, distribuie formulare pe hârtie direct în aeroport, înainte de plecare.

Ce se întâmplă dacă pasagerii refuză să semneze declarația

Noua regulă este obligatorie pentru persoanele care intră sub incidența ordinului CDC. Cei care refuză să completeze și să semneze documentul nu vor putea urca în avion.

Potrivit autorităților americane, declarația reprezintă o confirmare oficială a informațiilor oferite de călător. Furnizarea intenționată de informații false sau înșelătoare poate atrage inclusiv sancțiuni legale.

Companiile aeriene trebuie să păstreze documentele completate timp de cel puțin 42 de zile după sosirea zborului în Statele Unite. Acestea pot fi solicitate ulterior de autoritățile americane.

Pentru pasageri, procedura este una simplă. Aceștia trebuie să răspundă cerinței și să confirme că nu au fost în Republica Democrată Congo în perioada menționată.

De ce au introdus Statele Unite această măsură

Noile reguli au fost adoptate pe fondul epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Autoritățile americane încearcă să reducă riscul ca virusul să ajungă pe teritoriul țării prin intermediul transportului aerian internațional.

Perioada de 21 de zile nu a fost aleasă întâmplător. Aceasta corespunde perioadei maxime de incubație a bolii, adică intervalului dintre expunerea la virus și apariția simptomelor.

Ce trebuie să știe românii care călătoresc în Statele Unite

Românii care au bilete de avion spre SUA trebuie să țină cont de noua cerință și să verifice informațiile primite de la compania aeriană.

Nu este necesar să printeze din proprie inițiativă formularul CDC înainte de a ajunge la aeroport. Companiile aeriene trebuie să pună la dispoziție declarația și să colecteze documentul înainte de îmbarcare.

Este recomandat ca pasagerii să verifice aplicația companiei aeriene și mesajele primite înainte de zbor. Astfel, vor afla dacă declarația trebuie completată online sau pe hârtie.

Măsura se aplică și persoanelor care au doar o escală în Statele Unite, chiar dacă destinația lor finală este o altă țară.

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