Rezultate Loto, 16 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,69 milioane de euro. Ce premii sunt în joc joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de dumnică, 16 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 20 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru duminică, 16 noiembrie 2025 | Profimedia & Shutterstock

La tragerile de duminică, 16 noiembrie 2025, s-au înregistrat peste a acordat 18.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,59 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 20 noiembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 16 noiembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La Joker, la categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul a fost în valoare de peste 93.500 de lei.

Rezultate Loto la Joker, duminică, 16 noiembrie 2025: 19, 23, 30, 37, 31 ,+ 14

La Noroc Plus, la categoria I, a fost în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 16 noiembrie 2025: 2 5 5 6 9 0

La Loto 5/40, la categoria I, a fost în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro).

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 16 noiembrie 2025: 16, 39, 31, 38, 40, 34

La Super Noroc s-a înregistrat la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 16 noiembrie 2025: 8 1 8 2 3 8

La Noroc a fost în joc un report cumulat în valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 16 noiembrie 2025: 1 9 0 2 7 4 6

La Loto 6/49, la categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro).

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 16 noiembrie 2025: 14, 44, 12, 39, 40, 9

Report la Joker la categoria I de peste 7,69 milioane de euro

Joi, 20 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.608 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 279.200 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,12 milioane de lei (peste 7,69 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 213.700 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 413.100 de lei ( peste 81.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 59.000 de lei.

