Rezultate Loto azi, 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 13 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 11:48 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 11:59
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru extragerile de duminică, 16 octombrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 13 noiembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 13 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9.11.2025, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13.11.2025.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

  • Rezultate Loto la Joker, joi, 13 noiembrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 13 noiembrie 2025:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 13 noiembrie 2025:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 13 noiembrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc, joi, 13 noiembrie 2025:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 13 noiembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 7,49 milioane de euro

Joi, 13 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 noiembrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 36.200 de castiguri in valoare totala de peste 52,27 milioane de lei.

Citește și: Care sunt cele mai norocoase numere la loto. Au fost cel mai des extrase la tragerea6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9.11.2025, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13.11.2025.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 41.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 52.000 de lei.

La tragerea Noroc de duminica, 9 noiembrie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 60.352,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu.

La tragerea Joker de duminica, 9 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 241.000,91 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Dej.

Reamintim faptul ca, la tragerea Loto 6/49 de duminica, 9 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro).

colaj foto cu mana unei femei care joaca la loto si imagine cu bile de loto

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Loto 6/49 si o varianta Noroc. Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

