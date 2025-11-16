Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 16 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru extragerile de duminică, 16 octombrie 2025 | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 16 noiembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 16 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Rezultate Loto azi, 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9.11.2025, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 16.11.2025.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate Loto azi,16 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 16 noiembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 16 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 16 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 16 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 16 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 16 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 16 noiembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 7,58 milioane de euro

Duminica, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.

Citește și: Câți bani intră în posesia statului român după ce Loteria a acordat marele premiu de 10 milioane de euro. Cât rămâne la câștigător

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.208 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Citește și: S-a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49 în valoare de aproape 10 milioane de euro. Biletul a costat doar 12 lei