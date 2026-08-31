Rezultate Loto, 30 august 2026. Report la Joker de peste 5,46 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 30 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 3 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 30 august 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 3 septembrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Joi, 3 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 august 2026, Loteria Română a acordat peste 23.107 de câștiguri în valoare totală de peste 1, 93 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 30 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 30 august 2025, s-au castigat la categoria a II-a 13 premii în valoare de 22.334,14 de lei fiecare.

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Rezultate la Loto 6 din 49 din 30 august 2026: 34, 18, 31, 22, 25, 46

La tragerea Super Noroc, la categoria a II-a s-a câștigat un premiu în valoare de 7.542,08 de lei.

Rezultate Loto la Super Noroc din 30 august 2026: 5 1 3 0 8 2

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 30 august 2026

Rezultate Loto la Joker, azi, 30 august 2026: 35, 22, 21, 15, 31 (+20)

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 30 august 2026: 5 6 0 4 5 4

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 30 august 2026: 4, 3, 21, 15, 19, 2

Rezultate Loto la Noroc, azi, 30 august 2026: 8 3 2 8 5 2 2

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Report la Joker de peste 5,46 milioane de lei. Report cumulat la Noroc de peste 4,49 milioane de lei

Joi, 3 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 30 august, Loteria Romana a acordat 23.107 câștiguri în valoare totala de peste 1,93 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).