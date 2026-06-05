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Rezultate Loto, 4 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 5,62 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 4 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 7 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 12:45 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 14:56
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Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 4 iunie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică | Profimedia/AI
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Duminică, 7 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 iunie 2026, Loteria Română a acordat 15.445 de câștiguri în valoare totală de peste 1,68 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 4 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Joker s-a caștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 183.071,82 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Cernavodă.

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  • Rezultate Loto la Joker 4 iunie 2026: 36, 37, 1, 40, 42 + 18

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 4 iunie 2026:

  • Rezultate Loto la Noroc Plus din 4 iunie 2026: 6 6 0 8 6 3
  • Rezultate la Loto 5 din 40 din 4 iunie 2026: 34, 31, 1, 14, 36, 2
  • Rezultate Loto la Super Noroc din 4 iunie 2026: 6 2 0 2 5 0
  • Rezultate Loto la Noroc din 4 iunie 2026: 5 9 6 5 5 6 1
  • Rezultate la Loto 6 din 49 din 4 iunie 2026: 40, 43,5, 21, 14, 34

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,62 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,28 milioane de euro

Duminica, 7 Iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 iunie , Loteria Romana a acordat 15.445 de castiguri in valoare totala de peste 1,68 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 217.900 de lei (peste 41.400 de euro).

imagine cu o femeie bruneta in sacou rosu ce arata cu degetul spre bile cu numere folosite la loto

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

Rezultate Loto azi, 4 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
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