Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!”
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Jean de la Craiova și Emy Alupei au devenit cofetari pentru o zi. „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri și să mănânc”, a mărturisit Jean de la Craiova, în timp ce Bogdan DLP și Cristina Pucean au avut parte de adrenalină pe un aerodrom.
Miercuri, 05.08.2026, 23:03