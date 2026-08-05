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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși să care pâmânt cu roaba: ”Ce-am fost și ce-am ajuns!”

Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Emy Alupei și Jean de la Craiova au ajuns la Peștera Valea Cetății, unde au fost puși la muncă. Cei doi au încărcat saci cu pământ, în timp ce Bogdan DLP și Cristina Pucean s-au bucurat de o recompensă binemeritată. „Ei cu șampania și eu cu roaba”, a glumit Jean de la Craiova.
Miercuri, 05.08.2026, 22:40
„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 „Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la... Miercuri, 05.08.2026, 23:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei,... Miercuri, 05.08.2026, 23:03 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns într-un studio de dans la bară: „E cu striptease!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns... Miercuri, 05.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la... Miercuri, 05.08.2026, 21:46 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma... Miercuri, 05.08.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un... Miercuri, 05.08.2026, 21:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de... Miercuri, 05.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de... Miercuri, 05.08.2026, 21:11 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin... Miercuri, 05.08.2026, 20:40 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la... Marti, 04.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat... Marti, 04.08.2026, 23:26 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean... Marti, 04.08.2026, 23:17
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„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 23:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 23:03 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns într-un studio de dans la bară: „E cu striptease!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns într-un studio de dans la bară: „E cu striptease!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:46 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:11 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 20:40 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

„Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:26 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:17
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