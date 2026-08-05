Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși să care pâmânt cu roaba: ”Ce-am fost și ce-am ajuns!”
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Emy Alupei și Jean de la Craiova au ajuns la Peștera Valea Cetății, unde au fost puși la muncă. Cei doi au încărcat saci cu pământ, în timp ce Bogdan DLP și Cristina Pucean s-au bucurat de o recompensă binemeritată. „Ei cu șampania și eu cu roaba”, a glumit Jean de la Craiova.
Miercuri, 05.08.2026, 22:40