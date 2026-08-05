Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns într-un studio de dans la bară: „E cu striptease!”
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Rikito Watanabe, Sonny Medini, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au ajuns într-un studio dedicat dansului la bară și au avut parte de o experiență plină de umor. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar glumele au curs în lanț. „E cu striptease. Să vezi ce bucurie avem aici și ce scandal avem acasă”, a spus Liviu Vârciu.
Miercuri, 05.08.2026, 22:40