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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns într-un studio de dans la bară: „E cu striptease!”

Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Rikito Watanabe, Sonny Medini, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au ajuns într-un studio dedicat dansului la bară și au avut parte de o experiență plină de umor. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar glumele au curs în lanț. „E cu striptease. Să vezi ce bucurie avem aici și ce scandal avem acasă”, a spus Liviu Vârciu.
Miercuri, 05.08.2026, 22:40
„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 „Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la... Miercuri, 05.08.2026, 23:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei,... Miercuri, 05.08.2026, 23:03 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși să care pâmânt cu roaba: ”Ce-am fost și ce-am ajuns!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși... Miercuri, 05.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la... Miercuri, 05.08.2026, 21:46 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma... Miercuri, 05.08.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un... Miercuri, 05.08.2026, 21:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de... Miercuri, 05.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de... Miercuri, 05.08.2026, 21:11 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin... Miercuri, 05.08.2026, 20:40 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la... Marti, 04.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat... Marti, 04.08.2026, 23:26 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!” Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean... Marti, 04.08.2026, 23:17
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„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 23:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, cofetari pentru o zi: „Îmi venea să-mi bag mâna în prăjituri!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 23:03 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși să care pâmânt cu roaba: ”Ce-am fost și ce-am ajuns!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși să care pâmânt cu roaba: ”Ce-am fost și ce-am ajuns!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:46 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:11 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 20:40 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

„Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:26 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:17
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