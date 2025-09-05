Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto 4 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,40 milioane de euro la extragerile de duminică

Rezultate Loto 4 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,40 milioane de euro la extragerile de duminică

Loteria Română organizează noi trageri Loto duminică, 7 septembrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de joi, 4 septembrie 2025, dar și ce premii s-au acordat!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 10:31 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 10:36
Rezultate Loto 4 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,40 milioane de euro la extragerile de duminică | Shutterstock

La tragerile loto de joi, 4 septembrie 2025, Loteria Romană a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 7 septembrie 2025!

Citește și: Rezultate Loto azi, 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de joi, 4 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de ieri

Articolul continuă după reclamă

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 4 septembrie 2025: 46, 3, 21, 20, 31, 5

Numerele norocoase la tragerile Loto de joi, 4 septembrie 2025, sunt următoarele:

Rezultate Loto la Joker, joi, 4 septembrie 2025: 37, 13, 42, 18, 35 +16

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 4 septembrie 2025: 3, 9, 6, 8, 4, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 4 septembrie 2025: 10, 37, 29, 16, 12, 3

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 4 septembrie 2025: 0, 9, 3, 3, 8, 6

Rezultate Loto la Noroc, joi, 4 septembrie 2025: 3, 5, 9, 7, 6, 0, 0

Citește și: Rezultate Loto 31 august 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,25 milioane de euro la extragerile de joi

Ce report a fost anunțat la tragerile Loto de duminică, 7 septembrie 2025

Duminică, 7 septembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro), potrivit loto.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 37.300 de lei (peste 37.300 de euro).

Rezultate Loto azi, 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat Joi, 04.09.2025, 20:09
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Miercuri, 03.09.2025, 23:40 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 23:35 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Rezultate Loto azi, 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Un proaspăt tată a fost concediat după ce s-a întors din concediul de paternitate. Ce despăgubire incredibilă a cerut
Un proaspăt tată a fost concediat după ce s-a întors din concediul de paternitate. Ce despăgubire incredibilă a...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x