Loteria Română organizează noi trageri Loto duminică, 7 septembrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de joi, 4 septembrie 2025, dar și ce premii s-au acordat!

Rezultate Loto 4 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,40 milioane de euro la extragerile de duminică | Shutterstock

La tragerile loto de joi, 4 septembrie 2025, Loteria Romană a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 7 septembrie 2025!

Rezultatele Loto de joi, 4 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de ieri

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 4 septembrie 2025: 46, 3, 21, 20, 31, 5

Numerele norocoase la tragerile Loto de joi, 4 septembrie 2025, sunt următoarele:

Rezultate Loto la Joker, joi, 4 septembrie 2025: 37, 13, 42, 18, 35 +16

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 4 septembrie 2025: 3, 9, 6, 8, 4, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 4 septembrie 2025: 10, 37, 29, 16, 12, 3

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 4 septembrie 2025: 0, 9, 3, 3, 8, 6

Rezultate Loto la Noroc, joi, 4 septembrie 2025: 3, 5, 9, 7, 6, 0, 0

Ce report a fost anunțat la tragerile Loto de duminică, 7 septembrie 2025

Duminică, 7 septembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro), potrivit loto.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 37.300 de lei (peste 37.300 de euro).