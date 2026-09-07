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Rezultate Loto, 6 septembrie 2026. Report la Joker de peste 1,15 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 6 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi,10 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 13:53 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 13:54
Rezultate Loto, 6 septembrie 2026. Report la Joker de peste 1,15 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi | Shutterstock/AI
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Joi, 10 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 6 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 27.700 de castiguri in valoare totala de peste 2,2 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 6 septmebrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).

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La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea JOKER s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto, 6 septembrie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto duminică, 6 septembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 6 septembrie 2026: 13, 18, 22, 1, 38 +14

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 6 septembrie 2026: 1, 0, 0, 8, 7, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 6 septembrie 2026: 19, 34, 17, 25, 3, 4

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 6 septembrie 2026: 9, 6, 1, 9, 4, 4

Rezultate Loto la Noroc, azi, 6 septembrie 2026: 2, 9, 4, 1, 3, 8, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 6 septembrie 2026: 30, 24, 17, 10, 12, 32

Rezultate Loto azi, 6 septembrie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc ... (P) De la prevenție la recuperare: ce servicii de criză trebuie să pregătească o companie...
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