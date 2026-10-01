În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Alin Alexuc a cedat psihic și a „explodat” de nervi, iar camerele de filmat au surprins totul! Descoperă imagini în premieră din ediția de azi!”

Numeroase momente tensionate vor fi la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, căci concurenții vor fi puși în situația de a-și testa limitele, curajul, perseveranța și determinarea! Misiunile se dovedesc a fi atât de dificile încât unii dintre concurenți vor trece prin momente grele nu doar din punct de vedere fizic, cât mai ales din punct de vedere psihic. Unul dintre ei este Alin Alexuc, care a „explodat” de nervi la una dintre misiuni și a țipat la Gabi Torje. Descoperă detalii în premieră din ediția de diseară a show-ului.

Alin Alexuc a „explodat” la Asia Express! A aruncat lucrurile și a cerut bilet de avion spre casă! Azi, de la 20:30, la Antena 1

În ediția din 1 octombrie 2026 a show-ului Asia Express-Drumul Mătăsii, misiunile pregătite de Irina Fodor s-au dovedit a fi extrem de complicate și solicitante din toate punctele de vedere. Ajunse în Zhangjiajie, regiunea ale căei formațiuni stâncoase au inspirat universul celebrului film „Avatar”, unele dintre echipe au trecut prin momente dificile atunci când au fost puse în situația de a-și depăși limitele sau de a-și testa curajul. Unii au reușit să se ambiționeze și să se mobilizeze, în timp ce alții s-au lăsat copleșiți de stres, frustrări sau neputință.

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Printr-o astfel de situație a trecut și Alin Alexuc, care a cedat psihic și a „explodat”!

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express

Concurentul și-a aruncat lucrurile pe care le avea în mână la momentul respectiv, a început să țipe și chiar a cerut bilet de avion către casă. Au fost clipe extrem de tensionate și camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 1 octombrie 2026 a show-ului Asia Express-Drumul Mătăsii.

Alin Alexuc la Asia Express

Momentul este unul surprinzător fiindcă până în prezent, Alin Alexuc nu a mai avut o astfel de ieșire nervoasă. În ediția de diseară, de la ora 20:30, publicul poate descoperi de la ce a pornit totul.

Ce s-a întâmplat, de fapt, dar și cât de departe a mers cearta dintre cei doi buni prieteni, telespectatorii pot vedea în această seară, la Asia Express, de la ora 20:30, numai la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Alin Alexuc la Asia Express