Loteria Română a anunțat că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 567.000 de euro. Biletul a costat 16,50 lei și este al cincilea mare câștig din acest an.
Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat cu un bilet de 16,50 lei
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 567.000 de euro, a fost câștigat joi, 26 noiembrie. Biletul a costat 16,50 lei și a fost jucat la o agenție din Lehliu-Gara, Călărași. Tot joi seară au avut loc extragerile la Joker, Super Noroc, Noroc Plus și Loto 5/40.
Loteria Română a anunțat că biletul câștigător a fost completat cu două variante simple și a fost înregistrat la Loto 6/49. La tragerea Loto 6/49 s-au înregistrat trei câștiguri din categoria a II-a, în valoare de 71.948,80 de lei fiecare. Biletele au fost jucate la agenții din Bârlad și București, Sectorul 3, și online.
Loteria Română a anunțat că la tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 112.058,50 de lei. Biletul a fost jucat la o agenție din Piatra-Neamț. Cât despre categoria I la Loto 6/49, câștigul din 26 noiembrie este al cincilea din acest an.
Un bărbat din Călărași a câștigat aproape un milion de euro la Loto 6/49
În luna noiembrie, un bărbat de peste 60 de ani din Călărași a câștigat la Loto 6/49 aproape un milion de euro, după ce a jucat cu un bilet de 32,50 lei.
Fericitul câștigător juca de mai bine de 35 de ani, iar numerele alese au avut o semnificație personală. Bărbatul a completat trei variante simple la Loto 6/49 și două la Noroc. A obținut 5.226.582,80 de lei, adică aproape 980.000 de euro.
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