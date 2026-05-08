Rezultate Loto, 7 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,14 milioane de euro la tragerile de duminică, 10 mai 026

Loteria Română organizează noi trageri Loto duminică, 10 mai 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. În joc au fost puse premii spectaculoase. Iată care sunt numerele câștigătoare la extragerile Loto de joi, 7 mai 2026.

Duminica, 10 mai 2026, vor avea loc noi trageri Loto la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 mai 2026, Loteria Romana a acordat peste 19.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, în cadrul emisiunii „Românii au noroc", începând cu ora 18:00.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Ce report Loto a fost anunțat pentru tragerile de duminică, 10 mai 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,82 milioane de lei (peste 4,14 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 6,26 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 1,14 milioane de lei (peste 217.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 36.200 de lei. La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 69.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 178.800 de lei (peste 33.900 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 367.300 de lei (peste 69.700 de euro). La Super Noroc se află în joc un report la categoria I în valoare de peste 188.500 de lei (peste 35.800 de euro).

Rezultate Loto azi, 7 mai 2026. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Iată care sunt numerele câștigătoare la extragerile Loto de joi, 7 mai 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 7 mai 2026: 26, 37, 18, 3, 1 (+7)

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 7 mai 2026: 2, 1, 6, 0, 2, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 7 mai 2026: 25, 19, 38, 5, 36, 13

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 7 mai 2026: 0, 1, 7, 5, 0, 6

Rezultate Loto la Noroc, azi, 7 mai 2026: 4, 8, 0, 6, 8, 5, 0

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 7 mai 2026: 6, 7, 38, 3, 32, 18