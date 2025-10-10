Rezultate Loto, 9 octombrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,81 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 10 octombrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 12 octombrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

La tragerile de joi, 9 octombrie 2025, s-au înregistrat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 12 octombrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 9 octombrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 54.114,81 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro , pe bilete.loto.ro, pe joaca.loto.ro și la o agentie din Ocna Mures.

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 9 octombrie 2025: 23, 41 2, 35, 40, 13

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 67.251,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.

Rezultate Loto la Joker, joi, 9 octombrie 2025: 31, 12, 21, 26, 22 + 18

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 175.128 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 9 octombrie 2025: 37, 17, 35, 28, 11, 8

La tragerea Super Noroc s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 239.512,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati.

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 9 octombrie 2025: 7 6 6 0 1 4

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 9 octombrie 2025

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 9 octombrie 2025: 5 7 8 4 6 1

Rezultate Loto la Noroc, joi, 9 octombriee 2025: 1 8 5 4 1 0 0

Report la Joker la categoria I de peste 6,81 milioane de euro

Duminica, 12 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 19.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,16 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de peste 14.900 de lei.