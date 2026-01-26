Antena Căutare
Rezultate Loto 25 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 18 milioane de lei la tragerile de joi, 29 ianuarie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 18,89 milioane de lei la tragerile de joi, 29 ianuarie 2025. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică,25 ianuarie 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 14:35 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 14:46
Galerie
Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 18 milioane de lei la tragerile de joi, 29 ianuarie | Profimedia

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.

Tragerile loto vor avea loc joi, 29 ianuarie 2026, începând cu orele 18:30.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,70 milioane de euro. Ce premii sunt puse în joc la următoarele trageri loto

„La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei”, au transmis reprezentanții Loteriei Române.

„La tragerea Joker de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța.

La tragerea Noroc de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 145.540,08 lei”, se arată pe loto.ro.

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

Rezultatele Loto de duminică, 25 ianuarie 2026: numerele câștigătoare de ieri

Rezultate Loto la Joker, azi: 3, 18, 37, 29, 23, +15

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi: 4, 4, 6, 8, 4, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, azi: 27, 7, 13, 10, 6, 5

Rezultate Loto la Super Noroc, azi: 7, 7, 4, 5, 7, 9

Rezultate Loto la Noroc, azi: 3, 5, 1, 1, 0, 3, 8

Rezultate la Loto 6 din 49, azi: 18, 40, 27, 33, 5, 48

bile colorate loto

Citește și: Un șofer de TIR și-a dat demisia imediat cum a aflat că a câștigat la loto. Ce s-a întâmplat apoi: „De mâine nu mai vin”

