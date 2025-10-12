Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 octombrie 2025, urmează să fie afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc. Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Octombrie 2025, 12:21 | Actualizat Duminica, 12 Octombrie 2025, 12:26
Loteria Română a pus în joc un report spectaculos la tragerile de duminică, 12 octombrie 2025 | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 12 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatele Loto de duminică, 12 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 12 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 12 octombrie 2025:

Citește și: Un bărbat a găsit un bilet câștigător la loterie, în buzunarul jachetei! S-a ales cu peste 15 milioane de euro! Cum a fost posibil

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 12 octombrie 2025:

Ce report a fost pus în joc la tragerile Loto de duminică, 12 octombrie 2025

Loteria Română a pus în joc un report spectaculos la tragerile de duminică, 12 octombrie 2025.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro). La Noroc a fost anunțat un report cumulat în valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost pus în joc un report în valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro). La Noroc Plus există, la categoria I, un report în valoare de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc este pus în joc, la categoria a II-a, un report în valoare de peste 14.900 de lei.

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de joi, 9 octombrie 2025

Loteria Romana a acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei după tragerile Loto de joi, 9 octombrie 2025.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 54.114,81 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro, pe bilete.loto.ro, pe joaca.loto.ro și la o agenție din Ocna Mureș.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 67.251,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brașov.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 175.128 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Super Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 239.512,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați.

Rezultate Loto, 9 octombrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,81 milioane de euro. Ce premii sunt în joc d...
Înapoi la Homepage
AS.ro 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Observatornews.ro Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto, 9 octombrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,81 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică
Rezultate Loto, 9 octombrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,81 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 9 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 9 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x