Rezultate Loto azi, 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 octombrie 2025, urmează să fie afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc. Plus.

Rezultate Loto la Joker, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 12 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 12 octombrie 2025:

Ce report a fost pus în joc la tragerile Loto de duminică, 12 octombrie 2025

Loteria Română a pus în joc un report spectaculos la tragerile de duminică, 12 octombrie 2025.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro). La Noroc a fost anunțat un report cumulat în valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost pus în joc un report în valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro). La Noroc Plus există, la categoria I, un report în valoare de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc este pus în joc, la categoria a II-a, un report în valoare de peste 14.900 de lei.

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de joi, 9 octombrie 2025

Loteria Romana a acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei după tragerile Loto de joi, 9 octombrie 2025.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 54.114,81 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro, pe bilete.loto.ro, pe joaca.loto.ro și la o agenție din Ocna Mureș.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 67.251,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brașov.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 175.128 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Super Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 239.512,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați.