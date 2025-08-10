Rezultate Loto azi 10 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Antena Căutare
Rezultatele loto la extragerile de azi, 10 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 10 August 2025, 10:26 | Actualizat Duminica, 10 August 2025, 10:39
Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 10 auguts 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 10 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 10 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 10 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 10 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, 10 august 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, 10 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, 10 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, 10 august 2025:

Report loto 10 august 2025. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de azi

Duminică, 10 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).

Ce câștiguri au fost acordate la loto, joi, 7 august 2025

La tragerea Loto 5/40 de joi, 7 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 76.111,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 65.295,77 lei. Biletul norocos a fost jucat, de asemenea, pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 60.160,66 lei fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Păuliș – jud. Arad, Suceava și sectorul 2, București și online pe joaca.loto.ro.

Citește și: Un loz de 5 euro i-a adus o surpriză uriașă. De ce nu poate încasa însă românca banii

