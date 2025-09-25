Rezultatele loto la extragerile de azi, 25 septembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 25 septembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 25 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

Rezultate Loto azi, 25 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 25 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 25 septembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 25 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 25 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 25 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 25 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 25 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 25 septembrie 2025:

Citește și: Cum a reușit un bărbat să câștige un milion de dolari la loto, după ce a folosit o bancnotă găsită pe jos. Povestea uimitoare a sa

Report la tragerile Loto de joi, 25 septembrie 2025. Ce sume au fost puse în joc de Loteria Română

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 25 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

Astăzi, a fost pus în joc un report spectaculos la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,13 milioane de lei (peste 6,73 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 643.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,95 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 845.800 lei (peste 166.700 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 126.900 de lei (peste 25.000 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 214.700 de lei (peste 42.300 de euro).

Ce premii au fost acordate la tragerile loto de duminică, 21 septembrie

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 109.853,06 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Ploiești, Roșiori de Vede, Timișoara și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 63.488 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța.

Citește și: A câștigat premiul cel mare la loto, dar s-a ales cu nimic. Ce eroare a făcut femeia când s-a înscris