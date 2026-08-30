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Rezultate Loto azi, 30 august 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 august 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Publicat: Duminica, 30 August 2026, 10:45 | Actualizat Duminica, 30 August 2026, 18:47
Rezultate Loto azi, 30 august 2026
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 30 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Duminică, 30 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 august, Loteria Română a acordat 16.403 de câștiguri în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto azi, 30 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 30 august, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 30 august 2026: 35, 22, 21, 15, 31 (+20)

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 30 august 2026: 5 6 0 4 5 4

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 30 august 2026: 4, 3, 21, 15, 19, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 30 august 2026: 5 1 3 0 8 2

Rezultate Loto la Noroc, azi, 30 august 2026: 8 3 2 8 5 2 2

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 30 august 2026: 34, 18, 31, 22, 25, 46

Report de peste 3 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 30 august 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 592.000 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,32 milioane de lei (peste 823.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,11 milioane de lei (peste 972.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 499.900 de lei (peste 95.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 733.100 de lei (peste 139.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 757.500 de lei (peste 144.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 47.100 de lei.

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 389.700 de lei (peste 74.100 de euro).

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