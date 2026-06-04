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Rezultate Loto azi, 4 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 4 iunie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 10:07 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 19:34
Rezultate Loto azi, 4 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 4 iunie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 4 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 4 iunie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 4 iunie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 28 mai 2026: 36, 37, 1, 40, 42 + 18

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 28 mai 2026: 6 6 0 8 6 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 28 mai 2026: 34, 31, 1, 14, 36, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 28 mai 2026: 6 2 0 2 5 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 28 mai 2026: 5 9 6 5 5 6 1

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 28 mai 2026: 40, 43,5, 21, 14, 34

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,48 milioane de euro

Joi, 4 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,48 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 514.500 de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,76 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 514.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 144.600 de lei (peste 27.500 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 201.000 de lei (peste 38.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 848.100 de lei (peste 161.500 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 239.600 de lei (peste 45.600 de euro), precizează loto.ro.

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