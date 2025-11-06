Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 6 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 6 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 11:03 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 11:18
Rezultate Loto azi, 6 noiembrie 2025

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 6 noiembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 6 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

Rezultatele Loto de joi, 6 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 6 noiembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 6 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 6 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 6 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 6 noiembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 6 noiembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 6 noiembrie 2025:

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

Report de peste 46,97 milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 6 noiembrie 2025

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 6 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 46.300 de lei.

Bile loto pe un fundal alb
Citește și: Cum a putut un bărbat care a câștigat 1,2 milioane de dolari să apară când și-a ridicat premiul. Și-a ascuns identitatea

Agent de pază lovit direct în față de un bărbat, la stația de metrou Piața Unirii din București...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Videoclipul zilei
Citește și
