Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 10:58 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 11:00
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 9 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 9 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 9 iulie, în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, azi, 9 iulie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 9 iulie 2026:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 9 iulie 2026:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 9 iulie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc, azi, 9 iulie 2026:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 9 iulie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro

Joi, 9 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 iulie, Loteria Romana a acordat 28.165 de castiguri in valoare totala de peste 6,54 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 5 iulie 2026, s-a castigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Covasna.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul
Observatornews.ro Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum
Antena 3 Imagini ca în Jurassic Park. Peste 900 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat de la o fermă, la inundațiile din China Imagini ca în Jurassic Park. Peste 900 de șerpi, inclusiv cobre, au scăpat de la o fermă, la inundațiile din China
SpyNews Tatăl fetiței bătute pe stradă de propria mamă, în Constanța, s-a întors de urgență în țară. Bărbatul era plecat în Dubai Tatăl fetiței bătute pe stradă de propria mamă, în Constanța, s-a întors de urgență în țară. Bărbatul era plecat în Dubai
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Rezultate Loto, 5 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi
Rezultate Loto, 5 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 5 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 5 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Explicațiile autorităților
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii.... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!”
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!” BZI
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice Jurnalul
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027 Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x