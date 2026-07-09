Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 9 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 9 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 9 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 9 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 9 iulie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 9 iulie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 9 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 9 iulie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 9 iulie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro

Joi, 9 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 iulie, Loteria Romana a acordat 28.165 de castiguri in valoare totala de peste 6,54 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 5 iulie 2026, s-a castigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Covasna.