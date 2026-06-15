S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro. Cât a plătit pe bilet norocosul

Loteria Română a anunțat că la tregerea loto de duminică, 14 iunie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 681.000 de euro.

S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro | Shutterstock

Reprezentanții Loteriei Române au anunțat că la tragerile loto de duminică a fost câștigată suma de 3.565.252,21 de lei. Norocosul a plătit pe bilet 10,50 lei.

S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro

„La tragerea Joker de astăzi, 14.06.2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.565.252,21 de lei (peste 681.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 10,50 lei.

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Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 19.04.2026 și a fost în valoare de 65.969.447,56 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul”, au anunțat reprezentanții Loteriei Române, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto 14 iunie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de pe 14 iunie, în rândurile următoare.

Rezultate Loto la Joker de pe 14 iunie 2026: 34, 42, 6, 24, 10, +16

Rezultate Loto la Noroc Plus de pe 14 iunie 2026: 5, 2, 1, 0, 5, 1

Rezultate la Loto 5 din 40 de pe 14 iunie 2026: 28, 21, 2, 14, 16, 23

Rezultate Loto la Super Noroc de pe 14 iunie 2026: 7, 8, 4, 7, 1, 2

Rezultate Loto la Noroc de pe 14 iunie 2026: 5, 2, 1, 8, 4, 4, 8

Rezultate la Loto 6 din 49 de pe 14 iunie 2026: 3, 25, 7, 10, 5, 18

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