Un indicator rutier întâlnit pe străzile din București a atras atenția unei șoferițe, care a publicat pe TikTok o imagine cu semnalizarea respectivă.

Semnul de circulație care a nedumerit o șoferiță din București. Ce înseamnă, de fapt, și ce trebuie să facă șoferii | captura instagram/facebook

Un indicator rutier întâlnit pe străzile din București a atras atenția unei șoferițe, care a publicat pe TikTok o imagine cu semnalizarea respectivă.

Semnul de circulație care a nedumerit o șoferiță din București

Deși triunghiul cu vârful în jos este cunoscut de majoritatea conducătorilor auto, panoul montat imediat sub acesta poate ridica semne de întrebare. Nu este vorba despre un indicator separat, ci despre un semn adițional care oferă o informație importantă despre configurația intersecției și ordinea de trecere a vehiculelor.

Semnalizarea este formată din indicatorul „Cedează trecerea” și un panou alb cu o schemă reprezentată prin linii negre, una dintre ele fiind mai groasă. Cele două trebuie interpretate împreună, deoarece panoul explică direcția drumului cu prioritate.

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Ce reprezintă liniile de pe panoul alb montat sub indicatorul „Cedează trecerea”

Panoul adițional indică direcția drumului cu prioritate într-o intersecție. Linia neagră mai groasă reprezintă traseul drumului prioritar, în timp ce liniile mai subțiri indică drumurile secundare care se intersectează cu acesta.

Practic, șoferii pot vedea din timp cum continuă drumul cu prioritate, chiar dacă acesta își schimbă direcția în intersecție. Informația este importantă mai ales în situațiile în care traseul prioritar nu continuă drept, ci virează la stânga sau la dreapta.

Astfel, conducătorii auto nu trebuie să se bazeze exclusiv pe regula priorității de dreapta, ci să urmărească și indicațiile oferite de semnalizarea rutieră. Panoul îi ajută să înțeleagă care dintre direcțiile din intersecție aparține drumului prioritar și cui cedează trecerea.

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Ce trebuie să facă șoferii când întâlnesc acest indicator

Triunghiul cu vârful în jos înseamnă „Cedează trecerea”. Conducătorul auto care îl întâlnește trebuie să reducă viteza și să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe drumul prioritar. Dacă este necesar pentru a permite trecerea acestora, trebuie să oprească.

În cazul în care drumul prioritar își schimbă direcția, șoferii trebuie să țină cont de traseul marcat prin linia groasă de pe panoul adițional. Acest detaliu poate face diferența într-o intersecție în care mai multe drumuri se întâlnesc.

Panourile adiționale nu ar trebui ignorate, chiar dacă sunt mai puțin cunoscute decât indicatoarele principale. Ele completează informațiile oferite de acestea și pot clarifica modul în care trebuie respectată prioritatea.

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Regulamentul rutier prevede posibilitatea ca indicatoarele să fie însoțite de panouri cu simboluri care le precizează sau completează semnificația. Tocmai de aceea, conducătorii auto trebuie să acorde atenție întregului ansamblu de semnalizare, nu doar indicatorului principal.