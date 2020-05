Studentă la Medicină, mărturisiri după ce ea și familia ei au contractat noul coronavirus: ”Noi am supraviețuit, ne-am tratat acasă, dar am pierdut-o pe bunica!”

”Bunica a fost diagnosticată pozitiv în data de 7 aprilie, urmând ca trei zile după să fie internată la Spitalul Municipal Blaj. Avea 82 de ani și nu se cunoștea cu o altă patologie, în afară de o dislipidemie ușoară, care era tratată cu un medicament simplu. Mergea foarte bine. Nouă nu ne-a relatat să aibă vreo problemă. Nu era vorba de hipertensiune. Pot să spun că avea un grad de obezitate, dar nu morbidă. Nici nu a interacționat cu alte persoane. Noi am încercam să ne protejăm cât mai bine, cum am știut”, mai spune tânăra, potrivit sursei mai sus notate.

Irina Huțuleac și părinții ei, testați după moartea bunicii

După ce au aflat că bunica are COVID-19, Irina și părinții ei au insistat să fie și ei testați. Rezultatele au fost pozitive. Au refuzat internarea și s-au vindecat acasa.

”Am insistat foarte mult să fim testați și am fost testați foarte rapid în orașul Abrud. Alte investigații nu ne-au fost făcute. Strict testarea. Ne-au spus că suntem pozitivi. În cazul tatălui meu, au vrut să îl interneze pentru că avea patologie pulmonară asociată, dar alte investigații, alte intervenții din partea spitalului nu au fost. Ne-au întrebat dacă suntem bine și dacă vrem să ne internăm, dar am refuzat, pentru că am crezut și s-a dovedit a fi real, că dacă ne ajutăm unul pe celălalt o să reușim să trecem peste. În cazul nostru a funcționat. Țin să menționez faptul că DSP Alba a sugerat într-o formă mai plăcută, sau nu, că tatăl meu ar trebui să fie internat în mod obligatoriu și că nu se pune problema unui refuz, din cauză că acesta are astm bronșic și plus spitalizări repetate pentru pneumonie din luna decembrie. Doar că acesta a refuzat, din cauza moartei bunicii. Nu a putut să accepte, s-a temut prea mult. Cât despre sfaturi, pot să spun că într-un moment critic, când îmi făceam griji pentru starea de sănătate a tatălui meu, am contactat-o pe doamna doctor Bîrluțiu, de la Boli Infecțioase din Sibiu, care mi-a dat sfaturi, care ne-a spus că nu este de glumă, că ar trebui să consulte un specialist în boli infecțioase de aici din apropiere. De asemenea, mi-a recomandat o anumită schemă terapeutică ce ar putea să-l ajute pe tatăl meu. Problema este că, tot din frică, tatăl meu a refuzat să ia tratamentul. Anumită medicație care se dă poate cauza diverse turburări de conducere. Tata s-a speriat. A spus că în cazul în care se agravează situația, o să ia, dar altfel, nu”, a povestit Irina, potrivit sursei citate.