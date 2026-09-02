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Un cioban din Vaslui a rupt firele dintr-o dronă cu explozibil. Mircea Badea, comentariu savuros: „Ce război hibrid, prietene?”

Un cioban din Vaslui a găsit o dronă cu încărcătură explozibilă, a desfăcut-o și a tras firele din ea, fără să știe ce obiect ține în mâini. Replica bărbatului a devenit virală pe internet. Ce comentariu savuros a făcut Mircea Badea.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 08:29 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 10:52
Descoperă ce comentariu savuros a avut Mircea Badea pe marginea acestui subiect | captura antena3/profimedia
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Nu mai este o noutate faptul că una dintre cele mai importante trăsături ale românilor este curiozitate. Un cioban din Vaslui a observat o dronă căzută în iarbă și, fără să se gândească la pericolul la care se expune, a luat-o în mâini, a desfăcut-o și a rupt firele. Întâmplarea a ajuns pe internet, a devenit virală și a inspirat numeroase glume. Descoperă ce comentariu savuros a făcut Mircea Badea despre acest subiect, la Antena 3.

Un cioban a găsit o dronă cu explozibil, a desfăcut-o și i-a rupt firele. Omul a avut o reacție uluitoare. Ce comentariu a făcut Mircea Badea

Un incident surprinzător s-a petrecut în cursul zilei de marți, 1 septembrie 2026, în comuna Viișoara din județul Vaslui. Un cioban a observat o dronă cu explozibil și, fără să știe despre ce obiect este vorba și la ce pericol se expune, omul a scos firele din interior.

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„Am văzut ceva negru. Am văzut drona, de-aceea ce n-am văzut în viaţa mea. Ţiuia, se aprindeau becuri. Ce să-i fac? Am scos ceva rotund şi firele şi s-a oprit. Şi gata, asta a fost!", a povestit, pentru Vaslui TV, Marcel Bogoş, bărbatul care a descoperit drona căzută în judeţul Vaslui, potrivit news.ro.

El a mărturisit că în momentul în care a scos firele dronei nu s-a temut că aceasta ar fi putut exploda pe motiv că „nu a ştiut ce e”.

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„Nu am ştiut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă?”, a spus ciobanul, a cărui reacție a devenit virală.

Mircea Badea de la Antena 3 a prezentat știrea într-un dialog cu Mihai Gâdea și a avut un comentariu de-a dreptul savuros despre această situație tragi-comică.

„Bun, ciobanul e din Vaslui, deci asta e…Știți glumele alea cu Van Damme în Vaslui, Chuck Norris după o lună în Vaslui, știi? Drona lui Putin după câteva minute în Vaslui, poate să fie gluma. Deci, ciobanul, totuși, a zis așa: Am tras de fire și s-a oprit. Dacă exploda, ce era să-mi facă? Deci aici s-a închis orice discuție. Ce război hibrid, prietene? E ca în bancul ăla cu hackerul chinez care spune că ne atacată bazele de date și bazele noastre de date sunt toate dosarele alea cu șină care zac unele peste altele. Exact așa e și asta: Și dacă exploda, ce era să-mi facă?”, a fost comentariul savuros făcut de Mircea Badea, în direct, la Antena 3.

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