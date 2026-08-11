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Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers, pe o șosea din Tulcea! Ce au făcut părinții, imediat după incident

Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers pe o șosea din județul Tulcea și întregul incident a fost surprins de o cameră de bord a unui șofer.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 13:24 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 18:45
Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre acest caz | captura observator/antena 1
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Luni, pe 10 august 2026, un copil a căzut din mașina care se afla în mers pe o șosea din județul Tulcea. Întregul incident a fost filmat de camera de bord șoferului care se afla chiar în spatele vehiculului din care a căzut micuțul. Ulterior, imaginile au fost publicate pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții acide și revoltă. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect, dar și ce reacție au avut părinții după cele întâmplate.

Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers pe o șosea din județul Tulcea. Ce au făcut părinții

Imagini revoltătoare au fost surprinse de camera de bord a unui șofer. În cursul zilei de luni, pe o șosea din județul Tulcea, una unei dubițe s-a deschis și din ea a căzut un copil de câțiva ani. Copilul se afla pe bancheta din spate și nu purta centura de siguranță. La un moment dat, copilul a reușit să deschidă ușa din dreptul său în timp ce vehiculul se deplasa cu viteză, și-a pierdut echilibrul și a văzut violent pe carosabi, rănindu-se.

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Așa cum se poate vedea în imagini, micuțul începe să plângă și, din cauza durerii și a șocului suferit în urma celor întâmplate, începe să meargă spre banda de pe sensul opus, de pe care tocmai se apropia un TIR. Între timp, dubița în care se aflau părinții se oprește și tatăl aleargă spre cel mic, luându-l în brațe și mergând cu el pe marginea șoselei. Părinții au încercat apoi să îl liniștească pe cel mic și întreaga întâmplare a fost surprinsă în detaliu de camera de bord a șoferului aflat chiar în spatele dubiței.

Respectivul șofer care a avut prezența de spirit să acționeze la timp a fost felicitat, în timp ce părinții au fost aspru criticați pentru faptul că nu au pus copilului centura de siguranță și nu l-au învățat de mic să stea într-un scaun auto pentru copii, au informat cei de la ziuaconstanta.ro.

Ulterior, oaemnii legii s-au sesizat din oficiu și a fost întocmit un dosar penal în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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