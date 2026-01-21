Antena Căutare
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Ioana Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine s-a ocupat de organizarea marelui eveniment

Ioana Stan a strălucit la nunta cu Radu Drăgușin. Tânăra a întors toate privirile invitaților cu frumusețea deosebită, dar și cu rochia de mireasă semnată de un designer celebru. Iată câți bani a scos din buzunar pentru ținuta impecabilă din ziua nunții.

Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 12:24 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 13:49
Ioana Stan a strălucit la nunta cu Radu Drăgușin | Capturi Instagram

Marți, 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și partenera lui, Ioana Stan, au avut parte de cea mai frumoasă zi din viața lor. La doar trei luni de la logodnă, cei doi au decis să își unească destinele pentru totdeauna în fața altarului.

În prima parte a zilei, fotbalistul și aleasa inimii sale au mers la starea civilă, acolo unde au spus cel mai sincer și direct „DA”. De asemenea, aceștia s-au căsătorit și religios tot în aceeași zi, urmând să petreacă alături de familie și prieteni într-o locație de vis.

Citește și: Ce tort neobișnuit a avut Radu Drăgușin la nunta cu Ioana Stan. Cine au fost marii absenți de la eveniment

Radu Drăgușin și Ioana Stan și-au dorit un eveniment discret și simplu, fără a atrage prea mult atenția. Cineva apropiat fotbalistului s-a ocupat cu mare atenție de nunta acestuia, alegând un local luxos, aranjamente florale spectaculoase și un meniu pe măsura așteptărilor.

Mai multe imagini de la nunta lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan pot fi văzute pe as.ro.

Cât costă rochia purtată de Ioana Stan la nunta cu Radu Drăgușin

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ioana Stan a strălucit în ziua nunții. Tânăra a îmbrăcat o rochie lungă, albă și mulată la cununia civilă pe care a asortat-o cu pantofi cu toc înalt și un buchet de cale negre.

În același timp, Radu Drăgușin a purtat un costum într-o nuanță ciocolatie cu o cămașă albă și pantofi negri.

La petrecere, cei doi și-au schimbat ținutele. Fotbalistul a optat, de data aceasta, pentru un costum negru cu cămașă albă și papion. De altfel, Ioana Stan a acaparat toată atenția invitaților cu frumusețea deosebită și rochia de mireasă.

Cea de-a doua ținută a tinerei a fost realizată de celebrul designer sirian Rami Al Ali. Rochia de mireasă din colecția acestuia lansată în 2022 a valorat aproximativ 8.000 de lei. Piesa vestimentară cu mâneci largi și puf oferă o eleganță aparte.

De asemenea, soția lui Radu Drăgușin și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi semnați Amina Muaddi, care poate ajunge la prețul de 1.300 de euro, potrivit libertatea.ro.

Cine s-a ocupat de organizarea nunții lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan

Marele eveniment care a avut loc marți, 20 ianuarie 2026, a fost organizat în detaliu de sora lui Radu Drăgușin. Meira Drăgușin a avut grijă să-i pregătească fratelui său o petrecere de zile mari după căsătorie.

Tânăra a ales cu mare atenție locație, aranjamentele, meniu, muzica, dar și serviciile de foto-video. Meira Drăgușin și-a dorit ca fratele ei să aibă parte de o nuntă pe care să nu o uite niciodată.

Citește și: Radu Drăgușin și-a investit câștigurile într-o afacere de milioane. Ce domeniu surprinzător a ales

Puțini sunt cei care știu faptul că sora lui Radu Drăgușin are o carieră de succes în acest domeniu, fiind un organizator excelent de eveniment. În ultimul an, aceasta a organizat nunțile mai multor persoane celebre din lumea sportului sau din showbiz-ul românesc, iar printre acestea numărându-se și Florinel Coman.

Colaj cu Ioana Stan și Radu Drăgușin la nuntă
+10
Un lucru este cert, Meira Drăgușin s-a descurcat de minune, oferindu-i fratelui ei o petrece pe măsura așteptărilor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
