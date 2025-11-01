Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei

Ion Țiriac nu a cheltuit niciun leu din pensia primită de la stat în ultimii 20 de ani. Miliardarul a ales să pună banii deoparte, iar în contul său s-a adunat, de-a lungul anilor, o sumă impresionantă.

Ion Țiriac se numără printre cei mai bogați români, cu o avere impresionantă construită în decenii de muncă și investiții inteligente.

Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensie în 20 de ani

Ion Țiriac a construit un adevărat imperiu și a investit în mai multe domenii, iar toate acestea i-au adus o avere impresionantă.

Averea sa este estimată la peste 2,1 miliarde de dolari, însă, pe lângă profiturile obținute din afaceri, Țiriac primește și o pensie de la statul român, care nu poate fi neglijată. Miliardarul încasează lunar aproximativ 12.000 de lei, dar, încă din 1999, a ales să depună banii într-un cont bancar, iar de atunci nu s-a atins de ei.

Dacă facem un simplu calcul, din 1999 și până astăzi, Ion Țiriac a acumulat peste 750.000 de euro doar din pensia primită de la stat. Iar această sumă nu include eventualele dobânzi, pe care, cel mai probabil, miliardarul le-a încasat de-a lungul anilor.

Pentru unii, suma pare o avere, dar pentru miliardar sunt doar niște bani puși deoparte. Totuși, de ce primește Ion Țiriac o pensie atât de mare? Miliardarul a lucrat 20 de ani ca ofițer la Ministerul de Interne, perioadă care i-a asigurat dreptul la o pensie consistentă.

Afaceristul a ieșit la pensie cu gradul de colonel

Astfel, Ion Țiriac a ieșit la pensie cu gradul de colonel. Cum banii nu au fost niciodată o problemă pentru el, nu a dat prea mare importanță pensiei primite de la stat.

De altfel, întrebat într-un interviu ce pensie are, Țiriac a părut ușor jenat și a recunoscut că nici măcar nu știe suma exactă. Potrivit propriilor sale declarații, nu s-a interesat niciodată de acest aspect.

„Nici nu ştiu ce pensie am. Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am. Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, a declarat Țiriac.

Viața miliardarului nu a fost întotdeauna ușoară

Deși astăzi este un om de afaceri de succes, cu o avere impresionantă, viața lui Ion Țiriac nu a fost întotdeauna ușoară. Născut în 1939, el a trăit atât perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, cât și în comunism.

Fostul mare jucător de tenis își amintește cum, în copilărie, vedea bombardamentele deasupra capului și recunoaște că au existat momente în care i-a fost cu adevărat teamă pentru viața sa.

„Am văzut bombardamentele deasupra capului meu, am crescut în anii ’50 cu foamete și cu diverse restricții care erau în vremea aceea. Și uite că am avut o viață senzațională, n-aș putea s-o compar cu a nimănui.

Fără să pot să aleg, tot ceea ce am făcut s-a lipit de mine ca o pasiune. Voi m-ați întrebat despre motivație. Am ajuns mereu acolo unde mi-am dorit? Nu! Eu am făcut greșeli enorme!”, a povestit afaceristul, conform Fanatik.