Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România pentru următorii doi ani. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

În weekendul 3 - 5 octombrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Singapore. De asemenea, revine Formula 1 Academy.

Vineri, 3 octombrie, de la ora 12:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:00, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu din Singapore, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 5 octombrie, de la ora 15:00 va avea loc cursa Marelui Premiu din Singapore, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Circuitul din Singapore are aproape 5 km, iar recordul îi aparține lui Daniel Ricciardo, din 2024, 1:34.486. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2008.

Formula 1 Academy, pe Marina Bay Circuit, LIVE în AntenaPLAY

Odată cu Formula 1™, în Singapore, revine şi Formula 1 Academy.

Program Formula 1 Academy în Singapore

Vineri, 3 octombrie, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY, de la 10:10. De la 14:00, exclusiv în AntenaPLAY, vor avea loc calificările.

Sâmbătă, 4 octombrie, va avea loc prima cursă, exclusiv în AntenaPLAY, de la 10:00.

Duminică, 5 octombrie, va avea loc a doua cursă, exclusiv în AntenaPLAY, de la 10:25.

Prima cursă din Formula 1 Academy pe Marina Bay Circuit a avut loc în 2024. Recordul de circuit îi aparține lui Abbi Pulling.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!