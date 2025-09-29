Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România. A doua parte a sezonului 2025 a început în forță, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 13:05 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 13:05
Program Formula 1™ și Formula 1 Academy, Marele Premiu din Singapore | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România pentru următorii doi ani. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

În weekendul 3 - 5 octombrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Singapore. De asemenea, revine Formula 1 Academy.

Vineri, 3 octombrie, de la ora 12:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:00, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu din Singapore, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 5 octombrie, de la ora 15:00 va avea loc cursa Marelui Premiu din Singapore, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Circuitul din Singapore are aproape 5 km, iar recordul îi aparține lui Daniel Ricciardo, din 2024, 1:34.486. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2008.

Formula 1 Academy, pe Marina Bay Circuit, LIVE în AntenaPLAY

Odată cu Formula 1™, în Singapore, revine şi Formula 1 Academy.

Program Formula 1 Academy în Singapore

Vineri, 3 octombrie, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY, de la 10:10. De la 14:00, exclusiv în AntenaPLAY, vor avea loc calificările.

Sâmbătă, 4 octombrie, va avea loc prima cursă, exclusiv în AntenaPLAY, de la 10:00.

Duminică, 5 octombrie, va avea loc a doua cursă, exclusiv în AntenaPLAY, de la 10:25.

Prima cursă din Formula 1 Academy pe Marina Bay Circuit a avut loc în 2024. Recordul de circuit îi aparține lui Abbi Pulling.

