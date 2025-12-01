Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Cum arată Alexandra și de când formează un cuplu

Dennis Man a trecut la nivelul următor inclusiv pe plan sentimental! Fotbalistul de la Echipa Națională de Fotbal a României a cerut-o în căsătorie pe cea care îi este alături încă de la începutul carierei sale sportive.

Dennis Man și-a luat toți fani prin surprindere după ce s-a aflat că și-a cerut partenera în căsătorie după o lungă perioadă de timp în care au format un cuplu în calitate de iubit și iubită.

Vestea cea mare a venit chiar din partea celei pe care o iubește atât de mult, iar reacțiile de uimire și felicitările nu au întârziat să apară în mediul online, acolo unde a fost făcut marele anunț.

Citește și: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial

Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Cine este Alexandra și de când formează un cuplu

Articolul continuă după reclamă

Dennis Man și Alexandra s-au cunoscut în Arad, atunci când el încă evolua pentru UTA în județul natal. De atunci au trecut 10 ani, iar ei sunt tot împreună, mai frumoși și mai fericiți ca niciodată, deoarece relația lor a trecut recent la nivelul următor.

Fotbalistul echipei naționale a avut-o alături pe frumoasa lui iubită într-unele dintre cele mai importante momente din viața lui, aceasta fiindu-i aproape atât în perioada transferului la FCSB, dar și în întreaga experiență din străinătate, la Parma, dar și din această vară la PSV Eindhoven.

Ceea ce nu mulți știu este faptul că Alexandra nu este străină de lumina reflectoarelor, deoarece ea a câștigat titlul de Miss Arad în 2014, atunci când a strălucit cu adevărat în fața unor persoane importante din acest domeniu.

Tot ea a făcut și marele anunț prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a primit complimente și multe felicitări din partea celor care au văzut fotografiile pe care le-a publicat.

Citește și: Cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026. Permisul, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022

„Sunt fără cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, atât de plin de emoție și iubire, exact așa cum am fost mereu. Nu aș putea fi mai fericită și nici nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Ești totul și vei fi mereu”, a scris aceasta în mediul online, publicând și câteva imagini și cu superbul inel de logodnă.

Iată și fotografiile alături de care a fost făcut public și marele anunț!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Felicitări! Să fie într-un ceas bun!”, „Felicitări, să fiți fericiți o viață!!!” au scris Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, și Aza Gabriela, iubita lui Horațiu Moldovan, urmând și ca partenera lui Cristian Manea să îi felicite în secțiunea de comentarii.

„Să fie cu iubire și înțelegere”, „Inima plină pentru voi. Atât de fericită. Vă iubesc !”, „Mă bucur enorm pentru voi”, „Doamne ce mă bucur pentru voi! Felicitări frumoșilor!”, „Felicităriiiii! Meriți din plin toată fericirea”, „Felicitări!! Doamne cât am așteptat momentul ăstaaa”, „Ce inel perfect, culoarea ochilor tai.” sunt doar câteva urări dintre sutele de comentarii.

Citește și: Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă