David Popovici a reușit să stabilească o premieră la nivel mondial! Fenomenul natației românești îl va confrunta pe chinezul Pan Zhanle la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore.

După ce, cu o seară în urmă, David Popovici a scris din nou istorie la Campionatele Europene U23, acesta a revenit cu un discurs demn de un mare campion, mărturisind că, pentru el, cursa din finală a însemnat mult mai mult decât o victorie, dat fiind că a reușit să stabilească o premieră la nivel mondial.

El a cucerit medalia de aur la proba de 100 m liber, stabilind un nou record european și a reușit să facă un lucru pe care niciun om nu a mai reușit până acum, și anume de a înota „sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua”.

Fenomenul natației românești a oprit cronometrul la 46.71, obținând al doilea cel mai bun timp din istorie, după cel stabilit de Pan Zhanle în finala de la Jocurile Olimpice 2024, pe care îl va confrunta la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore.

David Popovici, discurs impresionant după Europenele U23! Campionul se pregătește pentru Campionatele Mondiale de Natație

La scurt timp după finala de 100 m liber, David Popovici a postat un mesaj scurt, dar cu mare însemnătate pe pagina oficială de Facebook, unde sportivul și-a dorit să puncteze faptul că „Limitele sunt făcute să fie depășite”. El a postat și două fotografii remarcabile, însă discursul impresionant a fost cel care a oferit greutate momentului, evidențiind cât de mult a însemnat această experiență pentru el.

„Timpul e unul foarte bun, clar, suntem foarte bucuroști. Dar ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru niște analize, când se uita antrenorul meu pe split-urile 50-urilor, că am înotat în sfârșit pe a doua lungime de bazin sub 24.

Adică sunt primul om care a înotat sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua, ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult decât timpul de 46,71.

Recordurile sunt făcute să fie doborâte. Așa cum îmi doream când eram mai mic să bat recordul mondial, am și făcut-o ulterior, e la fel. Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, mai devreme sau mai târziu.

Când am bătut eu recordul, trecuseră 13-14 ani de când fusese stabilit. Fusese în 2009, l-am bătut în 2022, în 2024 a fost bătut al meu. Asta e și frumusețea, nimic nu e permanent.

Nu am pregătit mai nimic, adică nici măcar nu ne-am antrenat foarte mult pentru această competiție.

Nu am intrat în îngustare, cum îi spuneam noi, în taper, dar, cum am tot zis, am încercat și eu, pe cont propriu, să mă gândesc ce a fost totuși diferit la competiția asta și am ajuns la o singură concluzie simplă.

Sunt liniștit, adică sunt bine cu viața mea, lumea din jurul meu e bine, familia mea e sănătoasă, prietenii mei sunt alături de mine și așa că, atâta timp cât am asta, mă pot focusa pe ceea ce iubesc eu”, a declarat David Popovici, potrivit golazo.ro.

Dublul campion mondial și-a adăugat în palmares trei noi medalii, două de aur și una de bronz, după ce a impresionat în probele de 200, 100 și 50 de metri liber de la Europenele U23 din Slovacia, însă nici gând să se oprească aici.

David Popovici se pregătește deja pentru marea provocare de la Campionatele Mondiale de la Singapore, unde se va lupta cu Zhanle Pan, dar și cu alți înotători impresionanți, precum Kyle Chalmers.

Competiția este programată în intervalul 11 iulie - 3 august 2025, însă probele de înot sunt programate să înceapă tocmai în data de 27 iulie, conform prosport.ro.