Dueluri în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee și Bernadette Szocs – Sofia Polcanova

Două jucătoare de tenis reprezentante ale României, Eliza Samara și Bernadette Szocs, își pregătesc duelurile pentru WTT Champions Frankfurt.

Turneul WTT Champions Frankfurt oferă premii totle în valoare de 500.000 dolari și se desfășoară în perioada 4-9 noiembrie. Acesta va fi transmis exclusiv pe AntenaPLAY.

În primul tur, Samara se va duela cu Minhyung Jee în primul tur, jucătoarea care ocupă locul 46 la nivel mondial, aceasta fiind prima întâlnire directă dintre cele două sportive.

Campioana Eliza Samara a învins-o recent în Germania la Montpellier pe Mima Ito (numărul 9 mondial), cu 3-2, după ce a fost condusă în decisiv cu 6-9.

În optimi, Samara a fost înfrântă de Hoi Kem Doo, când sportiva s-a impus cu 11-2, 13-11, 13-11. De pe tabloul principal de la Frankfurt lipsesc primele 6 jucătoare din clasamentul mondial.

Meciul dintre Eliza Samara – Minhyung Jee se vede live marți, de la 14.20 în AntenaPLAY.

Miercuri, de la 19.30, are loc un alt meci live difuzat în exclusivitate în AntenaPLAY. Se vor duela Bernadette Szocs, numărul 19 mondial, cu Sofia Polcanova, cea care îi este și prietenă sportivei.

Bernadette Szocs se pregătește de confruntarea cu Polcanova după ce la turnel de la Montpellier a fost eliminată de Sabine Winter în optimi. În primul tur, Szocs a învins-o pe favorita 1 şi locul 3 mondial, Chen Xingtong, cu 3-0.

Campionii de la Frankfurt vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor primi 20.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor încasa 11.750 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor primi un cec de 8.500 de dolari şi 175 de puncte, potrivit AS.ro.

