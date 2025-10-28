Antena Căutare
Bernadette Szocs, victorie incontestabilă în fața favoritei 1 de la Montpellier | VIDEO

Bernadette Szocs, victorie incontestabilă în fața favoritei 1 de la Montpellier | VIDEO

Bernadette Szocs a învins-o pe Chen Xingtong la Montpellier.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 15:10 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 15:11

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au revenit în acțiune după ce au cucerit medalia de argint la echipa națională la Campionatul European de tenis de masă pe echipe.

Cele două sportive participă la WTT Champions Montpellier, competiție care este transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY.

Citește și: Vezi meciul de tenis de masă România – Franța la ora 18:00. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală

Bernadette Szocs, victorie în fața lui Chen Xingtong

Bernadette Szocs a bătut-o cu 3-0 pe Chen Xingtong, principala favorită de la WTT Champions Montpellier. Ultimul set a fost câştigat cu un uluitor 11-2.

Citește și: Vezi meciul de tenis de masă România – Germania la ora 14:00. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!

Sportiva din România ocupă locul 16 la nivel mondial. Chen Xingtong este pe locul 3 la mondial WTT.

Citește și: Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”

Bernadette Szocs
În doar câteva momente, Elizabeta Samara o va întâlni pe Mima Ito, japoneza care e favorită 7 a competiției din Franța. Nipona este pe locul 9 mondial. Partida Elizei va avea loc de la ora 15:10. Mai multe detalii pe Antena Sport.








