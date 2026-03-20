Duminică, de la 23.15, Hai, România! – Povestea Generației de Aur se vede pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Hai, România! – Povestea Generației de Aur, filmul care spune povestea celei mai vii și intense perioade din fotbalul românesc, anii 1980-2000, se vede duminica aceasta, de la 23.15, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, chiar înainte de cel mai important moment pentru Naționala României - barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada din această vară, transmisă exclusiv în Universul Antena!

Cu mărturii emoționante de la Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Anghel Iordănescu, Florin Răducioiu și alți eroi ai naționalei, documentarul Hai, România! – Povestea Generației de Aur, difuzat de la ora 23.15, retrăiește magia Mondialului din 1994 și momentele care au făcut o țară întreagă să strige din inimă: „Hai, România!”.

Poveşti care nu au mai fost spuse niciodată aşa, despre o perioadă în care naționala noastră a ajuns pe locul trei în lume, a reușit recordul a trei calificări consecutive la trei Campionate Mondiale și două calificări consecutive la două Campionate Europene şi se bătea de la egal la egal cu cele mai mari echipe din lume se vor regăsi în documentarul Hai, România!.

Zilele acestea, Naționala României se află în fața celui mai important meci din acest an, barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada din această vară, transmisă exclusiv în Universul Antena! LIVE de la Istanbul, în seara meciului, vor veni la microfonul Antena 1 legendele naţionalei, Gică Popescu şi Florin Răducioiu, precum şi alte personalităţi, dar şi imagini cu fanii români şi interviuri la cald cu jucătorii şi selecţionerul Lucescu imediat după fluierul final.

Dacă bate în Turcia, naţionala se califică în finala barajului de calificare la FIFA World Cup 2026 ce se va desfăşura pe 31 martie, de la 21.45, în direct la Antena 1, cu Kosovo sau Slovacia.