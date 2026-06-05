Sabrina Voinea, implicată într-un nou scandal. Gimnasta este acuzată că și-ar fi agresat iubitul. Primele reacții după incident

Sabrina Voinea se află în centrul unui nou scandal după ce a fost acuzată că și-ar fi agresat iubitul, pe gimnastul Șerban Cotîrlan. Ce au transmis oficialii.

Sabrina Voinea este considerată una dintre marile speranțe ale gimnasticii românești, dar este mereu implicată în scandaluri | Hepta

Sabrina Voinea trece prin momente tensionate după ce numele ei a fost implicat într-un nou scandal. Gimnasta în vârstă de 19 ani este acuzată că și-ar fi agresat iubitul, pe Șerban Cotîrlan, sportiv care face parte din lotul masculin de gimnastică. Incidentul ar fi avut loc în incinta Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din București.

Sportiva, una dintre cele mai cunoscute tinere gimnaste ale României, se află acum în atenția publicului după apariția unor informații legate de un conflict pe care l-ar fi avut cu partenerul său. Autoritățile au fost sesizate, iar cazul urmează să fie analizat de instituțiile competente.

Sabrina Voinea, acuzată că și-ar fi agresat iubitul. Ce s-ar fi întâmplat între cei doi

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Sabrina Voinea și iubitul ei, Șerban Cotîrlan, ar fi avut un conflict care a degenerat. Cei doi sportivi s-ar fi certat, iar tânăra gimnastă este acuzată că l-ar fi lovit pe partenerul ei.

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Șerban Cotîrlan ar fi mers ulterior la Institutul Național de Medicină Legală și ar fi făcut o sesizare către autorități.

Poliția a transmis că a fost depusă o plângere de către un tânăr de 19 ani, care a reclamat faptul că ar fi fost agresat fizic în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2 al Capitalei. Oamenii legii au precizat că cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Reacția Federației Române de Gimnastică după scandalul în care este implicată Sabrina Voinea

După apariția informațiilor, reprezentanții Federației Române de Gimnastică au avut o primă reacție. Ioan Suciu, președintele FRG, a declarat că instituția urmărește situația și așteaptă rezultatele verificărilor făcute de autorități.

Oficialul a subliniat că federația susține valorile sportului și respectul între sportivi, indiferent de situație.

În prezent, Sabrina Voinea își continuă pregătirea, sportiva fiind legitimată la CSM Constanța.

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Cine este Sabrina Voinea, una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale noii generații

Sabrina Voinea este considerată una dintre marile speranțe ale gimnasticii românești. Fiica fostei gimnaste Camelia Voinea, sportiva a atras atenția prin rezultatele obținute în competițiile internaționale și prin evoluțiile sale de la cele mai importante concursuri.

De-a lungul timpului, tânăra gimnastă a fost în atenția publicului atât pentru performanțele sportive, cât și pentru unele momente controversate.

În urmă cu câteva luni, numele ei a mai fost asociat cu un alt conflict petrecut la Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, unde ar fi avut loc o altercație cu o altă sportivă.

Până la finalizarea verificărilor oficiale, cazul rămâne în atenția autorităților, iar concluziile acestora vor stabili exact ce s-a întâmplat.