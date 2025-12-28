Antena Căutare
Ianis Hagi, imagini de colecție alături de fiul și soția lui. Ipostaza adorabilă în care s-au pozat de primul lor Crăciun împreună

Micuțul Giorgios a atras toată atenția internauților după ce părinții lui l-au îmbrăcat în costum de Moș Crăciun.

Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 13:43
Ianis Hagi, imagini de colecție alături de fiul și soția lui

Ianis Hagi a avut parte de un an excelent pe plan familial, iar acum, la final de 2025, soția lui a împărtășit cu fanii săi o serie de imagine extrem de emoționante care nu fac nici cât o mie de cuvinte la un loc.

Tânărul fotbalist s-a fotografiat cu doi dintre cei mai importanți oameni din viața lui, și anume, fiul său, Giorgios, și soția sa, Elena, iar cea care a făcut publică postarea a fost cea alături de care acesta și-a întemeiat o familie în urmă cu 4 luni, atunci când primul lor copil a venit pe lume pentru a alcătui tabloul perfect.

Descoperă în rândurile de mai jos fotografiile care au înduioșat inimile a mii de fani și alături de cine au petrecut cei trei nașterea lui Iisus Hristos.

Ianis Hagi, imagini de colecție alături de fiul și soția lui. Ipostaza adorabilă în care s-au pozat cu ocazia primului lor Crăciun împreună

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți la finalul acestei veri, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și se bucură de prezența fiului lor în fiecare zi indiferent de locul în care se află.

Implicați și bucuroși că visul lor de a deveni părinți s-a împlinit, soții călătoresc împreună cu Giorgios ori de câte ori au ocazia și nu par că au nevoie de prea mult ajutor atunci când vine vorba de creșterea micuțului lor fiu.

Spre exemplu, cu ocazia sărbătorilor de iarnă ei au plecat departe de casă alături de Giorgios, demonstrând cât de curajoși sunt și cât de mult își doresc să petreacă timp alături de el în fiecare zi.

Primul Crăciun în rolul de părinți a fost cu adevărat special pentru Ianis și Elena Hagi, mai ales că Giorgios le-a fost alături într-o zi atât de specială. Cei trei au făcut fotografii care vor rămâne întotdeauna în amintirea lor, iar pentru că sunt atât de frumoase, soția sportivului le-a postat pe internet pentru ca și alții să se bucure de aceste clipe minunate.

Îmbrăcat în Moș Crăciun și stând în brațele părinților săi, Giorgios a atras atenția internauților imediat chiar dacă în fotografii nu i se vede deloc chipul.

Ipostaza adorabilă i-a înduioșat pe fani și i-au determinat să îi complimenteze în secțiunea de comentarii.

Iată aici fotografiile superbe:

În fotografiile postate și în secțiunea de InstaStory, Elena și Ianis Hagi apar alături și de Maria și Nicolas Popescu, cei doi copii ai lui Gică Popescu, care au o legătură strânsă cu fiul și cu nora lui Gică Hagi.

Așadar, se pare că cei cinci au petrecut câteva zile de calitate departe de agitația urbană.

