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Laura și Mihai Gâvan, veste frumoasă pentru fanii Mireasa! Ce au anunțat câștigătorii sezonului 10, la scurt timp de la nuntă

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, au dat o veste care i-a bucurat pe fanii Mireasa! Cei doi soți l-au găsit pe motanul Buftea, cel pe care l-au adoptat din casa Mireasa și a dispărut în Bistrița. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 10:44 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 11:01
Laura și Mihai Gâvan, veste frumoasă pentru fanii Mireasa! | Antena 1
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Emblema sezonului 10 Mireasa a fost, fără doar și poate, motanul Buftea. Cu siguranță, telespectatorii își amintesc de motanul simpatic care făcea deliciul emisiilor live cu aparițiile sale. După ce s-a încheiat sezonul, Laura și Mihai au decis să-l adopte pe simpaticul Buftea. DIn păcate, după ce l-au dus la părinții lui Mihai, la Bistrița, Buftea a dispărut. La aproape 2 ani de la Finala sezonului 10, Laura și Mihai au anunțat că l-au găsit pe motanul care trăiește în vecinătate.

Laura și Mihai Gâvan, veste frumoasă pentru fanii Mireasa: Motanul Buftea a fost găsit la un an de la dispariție! Cum arată acum

„L-am găsit pe pisoiul Buftea la o vecină. Ne bucurăm tare mult ca e bine și că nu a pățit nimic, ne-ați înjurat degeaba pentru că Buftea e bine, doar ca nu-i place sa fie închis și nu sta sa fie prins de nimeni, mulți ați zis ca l-am omorât, cum Domane sa facem așa ceva????”, a transmis Mihai în dreptul videoclipului în care apare motanul Buftea.

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În sezonul 10 Mireasa, Buftea a demonstrat că este un spirit liber, având în vedere că pleca, se întorcea și stătea unde poftea, chiar și în brațele Simonei Gherghe. Fanii Mireasa au fost triști când au aflat de dispariția motanului, însă s-au bucurat acum când au aflat că Buftea este teafăr.

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Recent, Laura și Mihai au făcut nuntă mare în Bistrița și aflați acolo la scurt timp de la eveniment, l-au găsit pe motanul Buftea.

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