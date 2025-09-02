Florin Răducioiu, despărțire înainte de nuntă. Între fostul internațional și Andreea e o diferență mare de vârstă

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu și-au spus adio înainte de a ajunge în fața altarului. Iată ce s-a întâmplat.

Florin Răducioiu s-a despărțit de Andreea Albăstroiu chiar înainte de nuntă | GettyImages, Hepta

Florin Răducioiu are 54 de ani. Timp de aproape doi ani a format un cuplu discret cu Andreea Albăstroiu, care este cu zece ani mai tânără decât el. În ciuda diferenței de vârstă, aceasta îl făcuse să creadă din nou în iubire după un divorț. Cei doi plănuiau să se căsătorească în acest an, dar planurile au fost anulate.

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au anulat nunta

Deși mulți se așteptau la o ceremonie spectaculoasă, Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au pus capăt relației. Fostul atacant al Generației de Aur a vorbit în trecut despre momentul în care a întâlnit-o pe Andreea, la Milano. Acesta a dezvăluit că fotbalul i-a adus împreună.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit.

Am vorbit cu ea și de aici este vorba de șase ani de relație. L-am înscris pe Albert la Milano, a stat doi, trei ani. Ea stătea lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și de aici această relație cu Andreea.

Sunt extrem, extrem de fericit, bucuros. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, a declarat Florin Răducioiu, la finalul lui 2024, conform unei surse.

În ciuda siguranței de la momentul respectiv, relația lor a trecut printr-o perioadă dificilă, după cum au dezvăluit apropiații, ceea ce a și dus la despărțire. Deocamdată, cei doi nu au făcut declarații publice și nu au devăluit motivele adevărate care au dus la separare chiar înainte de nuntă.

Florin Răducioiu a fost căsătorit cu Astrid, nunta având loc în 1994, la doar un an după ce s-au cunoscut. Împreună au doi băieți: Andrea, în vârstă de 28 de ani, și Alessando, în vârstă de 26 de ani.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”, a spus fostul internațional, conform unei surse.

De asemenea, înainte de a forma un cuplu cu Astrid, a avut o relație deosebit de intensă cu Janine Ștefan, un model faimos la vremea respectivă.

„Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani. Am greşit şi nu l-am ascultat atunci nici pe Ioan Becali. Mi-a spus de zeci de ori să renunţ la Janine, dar n-am făcut-o decât foarte târziu. Despărţirea s-a petrecut într-un fel foarte dur”, a mărturisit Florin Răducioiu.

Nici Andreea Albăstroiu nu era la prima căsătorie. Conform unei surse, aceasta este fosta soție a lui Marian Zlotea, fostul europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Ghinionul în dragoste se pare că se ține scai de fostul atacant. Și de această dată relația sa cu Andreea, care părea stabilă și de viitor, s-a destrămat.