Reprezentativa României U17 debutează azi, de la ora 17:30, la Campionatul Mondial rezervat acestei categorii de vârstă. Tricolorii fac parte din grupa K, alături de Venezuela, Camerun și Mexic, adversara de astăzi. Duelul cu sud-americanii poate fi urmărit pe AntenaPLAY.

Meciul cu Mexic va avea loc pe terenul 8 din complexul Aspire Zone din Doha, Qatar.

Echipele de start

România U17: Coșa – Matei, Bencze, Paul, Corlat, Corduneanu – Precup, Goncear, Tripon – Silitra, Bodnar

Rezerve: Croitor, Kroes, Mănăilă, Loghin, Stancu, Aevoaei, Pădure, Niculcea, Muntean, Bota

Selecționer: Mircea Diaconescu

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Mexic U17: Corona – Hernandez, Martinez, Godinez, Guttierez, Velazquez – De la Fuente, Reyes – Sanchez, Arana, Kimbrough

Rezerve: Avalos, Cuenca, Valdez, Rivera, Martinez Jr, Lugo, Cisneros, Orduno, Ruiz, Tejeda

Selecționer: Jurgen Castaneda

România, din nou la Mondiale

Pentru prima dată în acest secol, naționala României ajunge la un turneu final, iar echipa care a reușit această performanță este reprezentativa U17, condusă de Mircea Diaconescu.

Înaintea plecării spre Qatar, tricolorii au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia atât jucătorii, cât și antrenorul au declarat că merg la acest turneu pentru a-l câștiga.

La aceste meciuri va fi prezent și Gică Hagi, selecționerul naționalei mari, care va urmări tinerele speranțe ale României în duelurile din grupă.

Lotul României pentru acest turneu final

PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia).

FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia).

MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia).

ATACANȚI: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

Poți urmări meciul live pe AntenaPLAY.

Citește și: Campionatul Mondial U17: România U17 debutează împotriva Mexicului, liveVIDEO pe Antena Play, de la ora 17:30!