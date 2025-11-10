Meteorologii au emis luni dimineață avertizări nowcasting de vreme severă imediată, valabile pentru mai multe județe din țară.

Alertă meteo de vreme severă în România! Mai multe județe sunt sub cod galben în următoarele ore | Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ceața densă va afecta sute de localități, reducând vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Zonele afectate de cod galben

Conform informărilor transmise în această dimineață, mai multe județe din estul, sudul și nordul țării se află sub cod galben de ceață.

Intervalul 10:05 – 12:00

Județele Constanța și Tulcea

Se va semnala ceață care va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Intervalul 9:35 – 11:00

Județul Dolj: Argetoaia, Carpen, Cernătești, Vela, Sopot, Grecești, Brabova, Verbița, Seaca de Pădure, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia

Județul Mehedinți: Bălăcița, Bâcleș, Pădina, Dumbrava

Fenomen prognozat: ceață densă, cu vizibilitate redusă local sub 200 m.

Intervalul 9:00 – 10:30

Județul Ialomița: Slobozia, Fetești, Țăndărei, Amara, Făcăeni, Bordușani, Grivița, Scânteia, Săveni, Perieți, Miloșești, Gheorghe Doja, Gura Ialomiței, Ograda și alte localități.

Vizibilitatea va scădea sub 200 m, izolat sub 50 m.

Intervalul 9:00 – 11:00

Județele Botoșani, Galați și Iași

Printre localitățile afectate se numără Galați, Pașcani, Hârlău, Deleni, Cudalbi, Pechea, Frumușița, Vlădeni și altele.

Meteorologii avertizează că ceața va fi persistentă și densă, reducând semnificativ vizibilitatea.

Intervalul 7:45 – 11:00

Județele Bacău și Vaslui

Fenomenul afectează inclusiv municipiile Bacău și Bârlad, precum și zeci de localități din jur.

Intervalul 8:00 – 10:00

Județele Maramureș și Satu Mare

Printre localitățile vizate: Satu Mare, Livada, Ardud, Moftin, Medieșu Aurit, Târgu Lăpuș, Cupșeni, Coroieni.

Intervalul 5:00 – 10:00

Județele Covasna și Harghita

În zona depresionară a județului Harghita, ceața afectează localități precum Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Joseni, Tușnad, Voșlăbeni și altele.

Autoritățile le recomandă participanților la trafic să circule cu viteză redusă, să folosească lumini de ceață și să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculul din față. Pietonii sunt sfătuiți să se asigure temeinic înainte de a traversa și să evite deplasările pe drumurile aglomerate fără vizibilitate bună, potrivit ziare.com.

Ceața densă poate determina, pe lângă reducerea vizibilității, și apariția poleiului în zonele cu temperaturi scăzute, crescând riscul de accidente.

Meteorologii atrag atenția că astfel de fenomene sunt specifice perioadei de toamnă târzie, în special în zonele de câmpie și depresiune, unde diferențele de temperatură între zi și noapte favorizează formarea ceții.