Antena Căutare
Home News Vremea Alertă ANM! Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Ce județe sunt afectate de avertizarea meteo

Alertă ANM! Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Ce județe sunt afectate de avertizarea meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru două județe. Iată ce zone sunt afectate de avertizarea meteo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 11:57 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 12:38
Galerie
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru două județe | Shutterstock

Vremea se răcește drastic în anumite zone ale României. Temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă din an, iar ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării.

Începând de astăzi, 7 noiembrie 2025, ora 10:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru două județe. Avertizarea meteo este valabilă până duminică, 9 noiembrie 2025, ora 10:00.

Ce zone sunt vizate de codul galben de ploi și vânt puternic

Județele afectate de vremea rea sunt Gorj și Mehedinți. În aceste regiuni, vor acumula cantități însemnate de apă, de 60 - 80 l/mp.

Articolul continuă după reclamă

Și Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului sunt vizate de ploi însemnate cantitativ, potrivit meteorologilor. De asemenea, la munte, la altitudini de peste 1700 de m, își vor face apariția precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.

Citește și: Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre prognoza meteo de sărbători

„În intervalul menționat în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25 - 30 l/mp și izolat de peste 40 - 50 l/mp. Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70 - 80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50 - 60 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.”, au anunțat meteorologii, potrivit meteoromania.ro.

Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie 2025

La începutul lunii, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat și prognoza meteo pentru 3 noiembrie 2025 - 1 decembrie 2025.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie 2025

În săptămâna 10 - 17 noiembrie 2025, valorile termice se vor situa cu puțin peste cele normale pentru ultima lună de toamnă. De altfel, precipitațiile vor fi semnificative în partea de sud-est a României.

Săptămâna 17 noiembrie - 24 noiembrie 2025

Temperaturile se vor menține ridicate și în săptămâna 17 noiembrie - 24 noiembrie 2025 în aproape toate regiunile țării, mai ales în cele sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi semnificative în zonele de vest și nord-vest.

Săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie 2025

În toată țara, valorile termice se vor situa peste cele normale pentru această perioadă. Cel mai cald va fi în jumătatea estică, unde nu se va simți prea mult venirea iernii. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne așteptăm în luna noiembrie

Colaj cu două persoane care poartă pelerină de ploaie și vreme ploioasă

De asemenea, meteorologii estimează că iarna 2025 - 2026 va fi una geroasă, poate printre cele mai friguroase din ultimii ani. Mai mult, aceștia sunt de părere că primii fulgi de zăpadă vor apărea încă din luna decembrie, dacă temperaturile se vor menține scăzute.

Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
Observatornews.ro Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom Fraudă de 300 mil. € la combinatul din Galați. Șefii ar fi delapidat fonduri cu ajutorul Gazprom
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne așteptăm în luna noiembrie
Cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne așteptăm în luna...
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți
Urări de Sfinții Mihail și Gavril 2025. Felicitări și mesaje pentru sărbătoriți Catine.ro
(P) Cum va fi vremea până pe 20 noiembrie 2025. Estimările meteo pentru următoarele 4 săptămâni
(P) Cum va fi vremea până pe 20 noiembrie 2025. Estimările meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025
Live blog – Reduceri de Black Friday 2025 Libertatea.ro
Combinatul de la Galați ținea în picioare imperiul lui Sanjeev Gupta. „Nu putem eșua, chiar dacă ar trebui să vindem câțiva copii”
Combinatul de la Galați ținea în picioare imperiul lui Sanjeev Gupta. „Nu putem eșua, chiar dacă ar... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se... Jurnalul
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x