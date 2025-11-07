Alertă ANM! Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Ce județe sunt afectate de avertizarea meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru două județe. Iată ce zone sunt afectate de avertizarea meteo.

Vremea se răcește drastic în anumite zone ale României. Temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această perioadă din an, iar ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării.

Începând de astăzi, 7 noiembrie 2025, ora 10:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru două județe. Avertizarea meteo este valabilă până duminică, 9 noiembrie 2025, ora 10:00.

Ce zone sunt vizate de codul galben de ploi și vânt puternic

Județele afectate de vremea rea sunt Gorj și Mehedinți. În aceste regiuni, vor acumula cantități însemnate de apă, de 60 - 80 l/mp.

Și Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului sunt vizate de ploi însemnate cantitativ, potrivit meteorologilor. De asemenea, la munte, la altitudini de peste 1700 de m, își vor face apariția precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.

„În intervalul menționat în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25 - 30 l/mp și izolat de peste 40 - 50 l/mp. Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70 - 80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50 - 60 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.”, au anunțat meteorologii, potrivit meteoromania.ro.

Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie 2025

La începutul lunii, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat și prognoza meteo pentru 3 noiembrie 2025 - 1 decembrie 2025.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie 2025

În săptămâna 10 - 17 noiembrie 2025, valorile termice se vor situa cu puțin peste cele normale pentru ultima lună de toamnă. De altfel, precipitațiile vor fi semnificative în partea de sud-est a României.

Săptămâna 17 noiembrie - 24 noiembrie 2025

Temperaturile se vor menține ridicate și în săptămâna 17 noiembrie - 24 noiembrie 2025 în aproape toate regiunile țării, mai ales în cele sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi semnificative în zonele de vest și nord-vest.

Săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie 2025

În toată țara, valorile termice se vor situa peste cele normale pentru această perioadă. Cel mai cald va fi în jumătatea estică, unde nu se va simți prea mult venirea iernii. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

De asemenea, meteorologii estimează că iarna 2025 - 2026 va fi una geroasă, poate printre cele mai friguroase din ultimii ani. Mai mult, aceștia sunt de părere că primii fulgi de zăpadă vor apărea încă din luna decembrie, dacă temperaturile se vor menține scăzute.