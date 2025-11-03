Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo în care au anunțat cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Află detalii despre evoluția vremii în luna noiembrie.

Descoperă cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025 | sursa foto: Profimedia

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată pentru luna noiembrie. Descoperă în rândurile de mai jos cum se va schimba vremea și cum va evolua până pe data de 1 decembrie 2025.

Descoperă în rândurile de mai jos prognoza meteo completă pentru București, țară și la munte.

Cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne așteptăm în luna noiembrie

Meteorologii au transmis prognoza meteo detaliată pentru luna noiembrie 2025. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Află în rândurile de mai jos ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele ce urmează atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Articolul continuă după reclamă

Prognoza meteo pentru săptămâna 3 noiembrie 2025 – 10 noiembrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Prognoza meteo pentru săptămâna 10 noiembrie 2025 – 17 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo pentru săptămâna 17 noiembrie 2025 – 24 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 24 noiembrie 2025 – 1 decembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.