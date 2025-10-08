Jumătate din țară se află, miercuri, sub avertizări meteo de ploi și vânt puternic. Iată ce a transmis șefa ANM!

Sud-estul României este cel mai afectat, acolo unde Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod roșu de precipitații abundente și rafale de vânt.

Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară

Capitala, împreună cu județele Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Constanța, se confruntă cu cel mai înalt nivel de alertă până la ora 15.00, din cauza efectelor ciclonului Barbara.

„Rămânem în aceeași situație până la ora 15:00. Continuă să plouă, iar în Capitală și zonele vizate se înregistrează deja cantități importante de precipitații. Cele mai mari s-au raportat în Constanța – 99 litri pe metru pătrat, în timp ce în București s-au acumulat între 40 și 50 l/mp, iar în Giurgiu aproximativ 80 l/mp”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la un post de televiziune.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge izolat și la 140 l/mp, iar cea mai afectată regiune este Dobrogea, unde hidrologii au emis cod roșu de inundații.

Cod portocaliu până la ora 23.00

După expirarea codului roșu, întreaga zonă de sud-est a țării va intra sub incidența unui cod portocaliu de ploi și vânt, valabil până la ora 23.00. Vizate sunt Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei. În aceste regiuni, se vor acumula cantități de apă ce pot atinge 100 l/mp, iar vântul va sufla cu putere, atingând 70 km/h la câmpie și până la 90 km/h la munte.

„Sistemele noroase sunt încă în desfășurare și vor mai aduce precipitații importante. Acesta este al doilea cod roșu emis în această toamnă, iar în zonele vizate de cod portocaliu, cantitățile de precipitații pot ajunge la 60–90, izolat chiar 100 l/mp. Reamintim că, în mod normal, o lună octombrie în România înregistrează, în medie, doar 40–50 l/mp”, a precizat șefa ANM.

Constanța, cea mai afectată zonă

Potrivit meteorologilor, Constanța rămâne epicentrul fenomenelor extreme. În estul și sud-estul țării, precum și în zonele montane aferente, va fi valabil un cod galben de instabilitate atmosferică până joi, la ora 18.00.

„Va mai ploua în zonă, astfel încât în orele următoare, din păcate, cantitățile deja mari – de 100 l/mp – pot ajunge la 120–140 l/mp. Intensificările de vânt vor rămâne susținute, între 50 și 70 km/h, iar în zonele montane rafalele pot depăși 90 km/h. Observăm deja efecte asupra arborilor și infrastructurii”, a mai avertizat Elena Mateescu.

Când se îmbunătățește vremea

Veștile bune vin abia vineri, când ciclonul Barbara se va îndepărta de România, iar ploile se vor opri treptat. Temperaturile vor urca din nou, urmând ca maximele să atingă 22 de grade Celsius în sudul țării, potrivit digi24.ro.

Până atunci, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările în zonele afectate, să nu parcheze sub copaci sau stâlpi și să urmărească permanent avertizările transmise de ANM și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.