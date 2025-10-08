Antena Căutare
Home News Vremea Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară

Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară

Jumătate din țară se află, miercuri, sub avertizări meteo de ploi și vânt puternic. Iată ce a transmis șefa ANM!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 12:01 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:46
Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară | Hepta

Sud-estul României este cel mai afectat, acolo unde Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod roșu de precipitații abundente și rafale de vânt.

Cele mai noi informații de la șefa ANM despre vreme. Ce se va întâmpla în următoarele ore în țară

Capitala, împreună cu județele Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Constanța, se confruntă cu cel mai înalt nivel de alertă până la ora 15.00, din cauza efectelor ciclonului Barbara.

Citește și: Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce alerte sunt

Articolul continuă după reclamă

„Rămânem în aceeași situație până la ora 15:00. Continuă să plouă, iar în Capitală și zonele vizate se înregistrează deja cantități importante de precipitații. Cele mai mari s-au raportat în Constanța – 99 litri pe metru pătrat, în timp ce în București s-au acumulat între 40 și 50 l/mp, iar în Giurgiu aproximativ 80 l/mp”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la un post de televiziune.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge izolat și la 140 l/mp, iar cea mai afectată regiune este Dobrogea, unde hidrologii au emis cod roșu de inundații.

Cod portocaliu până la ora 23.00

După expirarea codului roșu, întreaga zonă de sud-est a țării va intra sub incidența unui cod portocaliu de ploi și vânt, valabil până la ora 23.00. Vizate sunt Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei. În aceste regiuni, se vor acumula cantități de apă ce pot atinge 100 l/mp, iar vântul va sufla cu putere, atingând 70 km/h la câmpie și până la 90 km/h la munte.

„Sistemele noroase sunt încă în desfășurare și vor mai aduce precipitații importante. Acesta este al doilea cod roșu emis în această toamnă, iar în zonele vizate de cod portocaliu, cantitățile de precipitații pot ajunge la 60–90, izolat chiar 100 l/mp. Reamintim că, în mod normal, o lună octombrie în România înregistrează, în medie, doar 40–50 l/mp”, a precizat șefa ANM.

Constanța, cea mai afectată zonă

Potrivit meteorologilor, Constanța rămâne epicentrul fenomenelor extreme. În estul și sud-estul țării, precum și în zonele montane aferente, va fi valabil un cod galben de instabilitate atmosferică până joi, la ora 18.00.

Citește și: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Ce urmează în luna octombrie, după valul de aer polar care a cuprins România

„Va mai ploua în zonă, astfel încât în orele următoare, din păcate, cantitățile deja mari – de 100 l/mp – pot ajunge la 120–140 l/mp. Intensificările de vânt vor rămâne susținute, între 50 și 70 km/h, iar în zonele montane rafalele pot depăși 90 km/h. Observăm deja efecte asupra arborilor și infrastructurii”, a mai avertizat Elena Mateescu.

Când se îmbunătățește vremea

Veștile bune vin abia vineri, când ciclonul Barbara se va îndepărta de România, iar ploile se vor opri treptat. Temperaturile vor urca din nou, urmând ca maximele să atingă 22 de grade Celsius în sudul țării, potrivit digi24.ro.

Până atunci, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările în zonele afectate, să nu parcheze sub copaci sau stâlpi și să urmărească permanent avertizările transmise de ANM și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce aler...
Înapoi la Homepage
AS.ro Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit!
Observatornews.ro Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în București. Ce alerte sunt
Codul roşu de ploi torenţiale şi abundente a fost extins! Ce anunță meteorologii și ce se întâmplă în...
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
Vin primele ninsori din această toamnă. Ce anunț a făcut Florinela Georgescu, directorul ANM: „Vor fi 11 - 12 grade Celsius”
Vin primele ninsori din această toamnă. Ce anunț a făcut Florinela Georgescu, directorul ANM: „Vor fi 11 - 12...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum arată acum actrița
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum arată acum actrița Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x