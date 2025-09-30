Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Ce urmează în luna octombrie, după valul de aer polar care a cuprins România

Antena Căutare
Meteorologii au emis prognoza meteo pentru intervalul 29 septembrie – 27 octombrie 2025. Potrivit ANM, în următoarele patru săptămâni, temperaturile se vor încadra în mediile perioadei.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 13:43 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 13:55
Prognoza meteo pentru octombrie 2025. Cum va fi vremea în România după un început de lună răcoros

Luna octombrie 2025 debutează cu temperaturi mult mai mici decât normalul perioadei. Acest lucru se datoarează unui val de aer polar care a cuprins Europa Centrală și de Est. Astfel, în prima săptămână a intervalului, se vor înregistra valori termice cu până la 15 grade mai scăzute decât cele normale. Mai mult, în zonele montane au picat deja și primele ninsori din această toamnă.

Nici în zilele următoare, maximele nu vor mai trece de 12 °C, iar în zonele depresionare se așteaptă ca minimele să coboare până la 0 °C sau chiar sub acest prag. În continuare, la altitudini mari va continua să ningă abundent, potrivit antena3.ro.

Cu toate acestea, după valul de aer polar, vremea va reveni la normal, iar temperaturile vor mai crește. Iată ce a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii au emis prognoza meteo pentru intervalul 29 septembrie – 27 octombrie 2025. Potrivit ANM, în următoarele patru săptămâni, vremea se va încălzi, iar temperaturile se vor încadra în mediile perioadei, potrivit stirimeteo.com.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 1993-2016.

Meteorologii informează, însă, că fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

