Cod roșu de ninsoare în județul Ilfov și municipiul București. Ce se întâmplă cu traficul aerian în aceste condiții meteo

ANM anunță că alte 11 județe din România sunt sub cod porticaliu de viscol și ninsori abundente.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 10:52 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 12:50
Galerie
Codul roșu de ninsoare abundentă din județul Ilfov afecetază și zborurile programate pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. | Shutterstock

ANM a anunțat cod roșu de ninsoare abundentă în județul Ilfov și în Capitală, iar mesajele RO-ALERT au anunțat locuitorii încă de la ora 04:00 din această dimineață să evite deplasarea cu autoturismele.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență recomandă locuitorilor din aceste zone să rămână în case. În cazul în care deplasarea este obligatorie, șoferii sunt sfătuiți să se informeze despre starea traficului și a drumurilor pentru a vedea dacă utilajele de deszăpezire au reușit să curețe eficient străzile, potrivit Antena 3.

Școlile se închid și cursurile fizice se suspendă miercuri, 18 februarie, în toate școlile din județul Giurgiu, dar și în alte șapte școli din județul Brăila. În mai multe zone din țară unde s-a anunțat cod roșu sau cod portocaliu de ninsori au apărut deja probleme la rețeaua electrică din cauza greutății zăpezii pe firele de înaltă tensiune, dar și din cauza copacilor căzuți.

Ce se întâmplă cu traficul aerian după ce a fost anunțat cod roșu de ninsoare în județul Ilfov

Pentru că nu doar traficul de pe carosabil e îngreunat, Bucharest Airports a anunțat care este situația traficului aerian în urma ninsorii abundente.

Autoritățile anunță ca cei care aveau astăzi zboruri programate de pe aeroporturile Băneasa și Otopeni trebuie să verifice programul pentru a vedea dacă acestea au fost întârziate sau anulate din cauza vremii.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 2 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 3 februarie-2 martie 2026

Citește și: Cum va fi vremea până pe 23 februarie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara. Ce anunță meteorologii

„ANM: Cod roșu de ninsoare abundentă în județul Ilfov și municipiul București

Traficul aerian pe AIHCB și AIBB-AV se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic. Rafalele de vânt spulberă zăpada la sol, îngreunând activitățile aeroportuare.

-Intervenție permanentă

Se acționează fără întrerupere cu 58 de utilaje proprii pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare, astfel încât operațiunile să se desfășoare în condiții de siguranță.

-Situația traficului aerian

Sunt înregistrate zboruri întârziate, redirecționate sau anulate. Pasagerii sunt rugați să verifice statusul curselor direct cu operatorul aerian.

În plus, sunt posibile întârzieri cauzate de procedurile de degivrare a aeronavelor (efectuate după îmbarcarea pasagerilor), precum și de operațiunile la sol îngreunate de ninsoare.

-Accesul către/dinspre aeroport este îngreunat:

traficul rutier se desfășoară cu dificultate, trenurile înregistrează întârzieri, iar transportul public este afectat.

Siguranța pasagerilor și a operațiunilor rămâne prioritatea noastră”, anunță Bucharest Airports pe pagina lor oficială de Facebook.

Citește și: Super Neatza, 18 februarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ninsori abundente şi strat consistent de zăpadă în jumătate de țară

Vezi cum va fi vremea de maine pe observatornews.ro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.






